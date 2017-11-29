Как сообщает Муниципальная полиция, 27 ноября, около 10 часов вечера молодые люди 18 и 20 лет позарились на один из городских символов - улитку на пересечении улиц Ригас и Циетокшня.

Как выяснили полицейские в ходе задержания злоумышленников, молодые люди решили покататься на улитке. Именно для этой цели недальновидная молодежь, не учевшая факт наличия в городе камер видеонаблюдения, решили утащить улитку с привычного места.



Примечательно, что никого из хулиганов не смутил размер городского символа и ее вес. Благодаря камерам наблюдения переместить улитку далеко от ее месторасположения злоумышленникам не удалось. Прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции провели с молодежью разговор, после чего молодые люди раскаялись в содеянном и вернули улитку на место.