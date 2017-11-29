Жители Латвии, побывавшие за границей, периодически сравнивают цены на товары в Латвии и в стране временного пребывания, причем, как правило, они высказывают недовольство тем, что ценники в латвийских магазинах на порядок выше.

Буквально на днях житель Латвии Лаурис Семенов опубликовал в Facebook пост с одной короткой записью "Богатые латыши", который снабдил фотографиями из супермаркетов в Англии и в Латвии, на которых видно, что один и тот же товар стоит в три раза дороже.Пользователи соцсети стали активно обсуждать эту проблему, некоторые публиковали свои "заметки" также свидетельствующие о чрезвычайной дороговизне продовольствия в Латвии.В частности об этом свидетельствует снимок, сделанный в Голландии, где шоколадки стоят на порядок меньше, чем в Латвии.Комментаторы выражают недоумение и возмущение происходящим."На самом ли деле латыши кажутся такими большими баранами??? Полная цена без акции в Англии 4,99 , тогда как в Латвии 17,99. Какое-то безумие. Удивительно, что находятся такие люди, которые такую разницу цен считают нормой и даже отстаивают", - пишет одни пользователи.Другие объясняют такую разницу издержками на логистику – транспортировку товара из страны происхождения товара, оплату работников, торгового места и т.д.Были и такие, кто указал, что если человек чем-то недоволен всегда есть выход, в данном случае можно не покупать в маркетах, а заказывать через интернет, можно также уехать туда, где дешевле."Ну сколько можно сравнивать зарубеж и Латвию. Присмотрите путь в Англию и обратно, и если получается очень выгодно – давай, в первый транспорт и вали! Надо и головой немножечко подумать…Никто не заставляет покупать, если цена не устраивает. Но нет, надо что-то изменить, так как жизнь слишком красива…", - написал один из пользователей."Пока есть овцы, будут ножницы", - указал еще один пользователь, намекая на то, что пока люди сами готовы платить, этим будут пользоваться торговцы.