С приближением зимних праздников город начинает готовиться к Рождеству и Новому году. В этом году даугавпилчан и гостей города по традиции ожидает много интересного, в частности, Рождественский базарчик, который будет работать только один день - 16 декабря с 10 до 16 часов. Расположится базарчик на улице Ригас от ул. Циетокшня до ул. Стацияс.

На нем жители и гости города смогут приобрести сувениры, подарки и угощения от местных производителей.



Всего торговцам будет предложено 130 торговых мест. Заявки на торговлю на Рождественском базарчике можно подавать до 12 декабря ежедневно с 8:00 до 10:00 (ул. Саулес, 5А, каб. 113). Курирует процесс специалист по окружающей среде УКХ Татьяна Ливчане. Прислать все необходимые документы можно также на адрес электронной почты. Дополнительная информация по телефону 654-76-479.