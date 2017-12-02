Сегодня, 2 декабря, в 17:00 в сквере около костела Св.Петра будет зажжена первая свеча на венке Адвента.

Всех горожан и гостей города приглашают в торжественной атмосфере приближения праздника зажечь первую свечу на венке Адвента. Вместе с этим в городе начнется ожидание светлого праздника Рождества.



Венок Адвента изготовлен специалистами предприятия Labiekārtošana-D. Его диаметр составляет шесть метров.