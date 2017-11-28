Какие ежемесячные расходы для жителей Латвии являются самыми высокими? И какие издержки вызывают наибольшие беспокойства, в связи с отсутствием возможности их оплатить? Среди вышеуказанных латвийцы в возрасте от 18 до 60 лет, назвали плату за жилье, воду, электричество, газ, ремонт и аренду, гласит опрос TNS.

Следующими в списке главных затрат следуют траты на продукты и безалкогольные напитки. Часто латвийца указывают и расходы на услуги общественного транспорта и топливо.



Реже лидерами в таком списке становились плата за мобильную связь, интернет, услуги почты, а также латвийцы упоминали одежду, обувь и услуги здравохренения.



Исходя из опроса, меньше всего жители нашей страны тратят на товары бытовой химии и устройства дома. Кроме того, многие отметили, что плата связанная с детскими садами, школами и университетами не представляют большой проблемы.