Привычки покупателей по использованию маленьких пластиковых мешочков в магазинах меняются медленно - они по-прежнему широко используются для упаковки фруктов, овощей и других товаров. Однако вскоре это изменится, так как перед Латвией стоит задача в несколько раз снизить их потребление.

С середины следующего года пластиковые мешочки в Латвии больше не будут доступны бесплатно.



Торговые предприятия пока не говорят конкретно, к чему нужно готовиться, так как пока не ясно, на что именно будут распространяться новые правила.



Директор департамента охраны окружающей среды Министерства охраны среды и регионального развития Рудите Весере говорит, что до 2019 года необходимо добиться, чтобы один человек за год использовал не более 90 мешочков, а в 2025 году - всего 40 мешочков. В настоящее время в среднем это 200 пластиковых мешочков в год, при этом 89% из них используется всего один раз.



По замыслу министерства, бесплатно мешочки можно будет использовать только для тех товаров, где это необходимо в целях гигиены, а также для сыпучих товаров, но это, например, не будет относиться к фруктам.



Ранее уже сообщалось, что из-за большого вреда для окружающей среды с 2015 года Евросоюз начал борьбу с пластиком и теперь страны-члены ЕС обязаны сократить использование полиэтиленовых пакетов. Так, например, в Германии 60 процентов таких пакетов должны быть платными или заменены на более экологичные варианты. Свыше 350 немецких компаний уже добровольно решились на этот шаг.



также парламент Эстонии принял поправки в законодательство, который существенно ограничит использование тонких пластиковых пакетов. Обновленный закон предусматривает запрет на бесплатную раздачу больших пластиковых пакетов в магазинах, а также пластиковых пакетов, которые массово раздаются во время кампаний, сообщили Интерфаксу в пресс-службе парламента.