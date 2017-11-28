К тому, что в Даугавпилсе полно заброшенных зданий-призраков - горожане уже привыкли. Что не скажешь о гостях города, которые повсеместно - как в центре, так и за его пределами, наблюдают неприглядные разбитые окна полуразрушенных зданий.

Но, если глаз горожан к развалинам уже относительно привык за долгие годы, то беспокойство за последствия безрадостного соседства с пустующими этажами, никуда не пропало. Во-первых, заброшенными зданиями активно пользуются лица без постоянного места жительства, вследствии чего работы порой прибавляется как у полиции, так и у пожарных. Во-вторых, здания, которые разрушаются буквально на глазах, небезопасны и для прохожих. Например, жители ул.Сигулдас, которые соседствуют со зданием бывшего мебельного комбината, не раз сообщали о падающих с верхних этажей кирпичах.



Вопреки всем многолетним обещаниям руководства города, ситуация с заброшками существенно не улучшается. Главная причина заключается в том, что большинство зданий находятся в собственности, а значит взять в свои руки дума эти развалины не может. Неоднократно при этом поднимался вопрос, что работа с нерадивыми собственниками станет более жесткой. Мол, будут активно выставляться штрафы, а в некоторых случаях и вовсе здания будут сносить за деньги самоуправления, а впоследствии постфактум выставлять счета собственникам. Далеко ли дума ушла в своих жестких методах воздействия наглядно показывают суммы выставленных штрафов.



Так, например, собственник упомянутого здания бывшего мебельного комбината на ул. Сигулдас, по которому чаще всего приходят жалобы в самоуправление, получил несколько штрафов на общую сумму 1600 евро. Правда, оплачивать их собственник не торопится, ввиду чего к решению проблемы вынуждены подключиться юристы.



Всего с начала 2017 года административная комиссия рассмотрела 12 дел об административных нарушениях, связанных с содержанием собственности. Нерадивым хозяевам были выставлены штрафы, частным лицам до 350 евро, юридическим - до 1400 евро.



Насколько данные штрафы являются эффективным методом воздействия не нерадивых собственников, наглядно показывает количество заброшек, которых в городе, к сожалению, меньше не становится.