На данный момент главная работа сотрудников Даугавпилсской городской думы сосредоточена на формировании бюджета 2018 года. Главный финансовый документ, согласно которому самоупраление будет работать весь следующий год требует повышенного внимания.

Разумеется, что все организации, дотируемые из бюджета, подают свои цифры, с желанием получить большую поддержку. Тем не менее, городской бюджет не резиновый, и имеет весьма четкие ограничения. Соответственно, рассматривая все предложения, главную поддержку получат приоритетные сферы.



Как одна из инициатив, которую продвигают депутаты от партии "Согласие" - это бесплатное питание для дошкольников. На сегодняшний день те жители Даугавпилса, которые в своих семьях имеют детей дошкольного возраста, неоднократно поднимали вопрос о необходимости поддержки их со стороны думы. Ведь основная часть школьников в Даугавпилсе уже давно питается бесплатно, с этого года к ним добавились и старшеклассники, а вот маленькие дети, к сожалению, пока вынуждены питаться в детских садах за счет родителей.



Депутаты "Согласия", настаивая на расширении категории получателей бесплатного питания, произвели рассчеты.



По предварительным данным воплощение в жизнь этой благой идеи, включая пособия для тех малышей, которые достигли садовского возраста, но не посещают дошкольное учебное заведение, обойдется самоуправлению в сумму, равную 1,5 млн евро. Данная сумма в бюджете, превышающем 110 миллионов, кажется не столь высокой, учитывая то количество людей, которым она сможет облегчить и без того финансово-хлопотную жизнь при воспитании ребенка.



Родителям дошкольников остается надеяться, что в бюджете 2018 года, чаша весов с интересами детей все-таки перевесит чашу со спидвеем, памятниками, праздничными фуршетаим и прочим. Горожане уповают, что рассматривая все вопросы финансирования, депутаты все-таки найдут наиболее оптимальный вариант, при котором главные приоритеты для горожан станут такими же главными для депутатов.



Напомним, что бюджет Даугавпилса в 2017 году составил более 113 млн. евро. Предполагается, что бюджет 2018 года будет несколько больше. Об окончательных цифрах станет известно в январе.