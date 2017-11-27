Депутаты Даугавпилсское краевой думы утвердили положения о выплате единоразового пособия в связи с рождением ребенка. Если раньше сумма выплаты составляла 150 евро, то после вступления в силу новых правил, оно составит 200 евро. Решение ступит в силу 1 января 2018 года.

Данное пособие, по мнению краевого самоуправления, должно стать поддержкой для семей по части обеспечения нужд новорожденного.



Пособие имеют право получать все - граждане и неграждане Латвии, а также иностранцы, которые на момент регистрации ребенка задекларированы на административной территории Даугавпилсского края.



Пособие присуждается одному из родителей новорожденного, лицу, которое адоптировало ребенка, или лицу, которое решением сиротского суда назначено опекуном, в том случае, если пособие не было выплачено родителям.



Пособие можно получить в течение 6 месяцев после рождения ребенка.