Несмотря на то, что вокруг возведения памятника к столетию Латвии было очень много споров, в пятницу, на заседании думы депутаты все-таки большинством голосов переняли проект под свою ответственность. В городской бюджет 2018 года будет заложена сумма на его реализацию. Цена памятного объекта без учета налога приближается к полумиллиону евро.

Идея возведения памятника принадлежит обществу “Latvijai-100”, которое утверждено в 2013 году. В его состав входят 8 человек.

После конкурса эскизов, определения победителя и подсчета суммы на реализацию проекта выяснилось, что общество “Latvijai-100” не в состоянии довести проект до конца.



Изначально планировалось, что памятник в качестве подарка к столетию Латвии будет возведен на пожерствования. В то же время, как отмечают горожане, никто нигде не слышал о сборе средств.



Самоуправление Даугавпилсского края, которое также участвовало в создании общества “Latvijai-100”, брать на себя финансирование объекта, как выяснилось, не планирует, так как бюджет края не предусматривает вложение средств в инфраструктуру города.



Крайним в данной ситации осталось Даугавпилсское самоуправление, которому было предложено перенять права на эскизный проект и своими силами возвести объект "На солнечной горе".



Депутаты городской думы большинством голосов решение приняли. Правда, без ответа остался вопрос о дальнейшем содержании памятника. Напомним, что объект будет состоять из 100 столбов с LED-освещением, которое также будет требовать постоянного финансирования. Сумма, в которую обойдется содержание станет известна только в процессе проектирования.



В свою очередь общество “Latvijai-100” обязалось помогать думе в продвижении проекта, в частности, в сборе пожертвований. В случае, если пожертвования будут поступать активно, их сумма сбалансирует те средства, которые депутаты утвердили к включению в бюджета будующего года.