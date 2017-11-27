Уже в следующем году в микрорайоне Юдовка начнется реализация масштабного проекта, предусматривающая строительство системы водопровода и канализации в частном секторе застройки.

Всего будет построено 9 километров сетей водопровода и 8 километров магистральных сетей канализации, а также дюкеры или участки трубопровода под руслом реки, чтобы можно было перекачать канализационные стоки на противоположную сторону Даугавы и обеспечить бесперебойное водоснабжение поселка кратчайшим путем.



Еще до проектных работ сотрудниками предприятия «Даугавпил Уденс» был проведен опрос населения микрорайона о необходимости централизованной подачи воды и канализации. Выяснилось, что данные услуги готовы потреблять около 80% домохозяйств.



Работы начнут уже в новом строительном сезоне. Закончить обещают в 2019 году и реализовывать проект поэтапно, чтобы минимизировать неудобства в связи с перекрытием отдельных улиц. Подъезд ко всем домам в строительный период также обеспечат, поэтому жителей Юдовки по этому поводу просят не волноваться.



И о финансировании этого проекта. Общая сметная стоимость работ составит порядка 4,5 миллиона евро без учета налога на добавленную стоимость.



Софинансирование фонда Кохезии - около 1,8 миллиона евро, недостающие средства предприятие покроет из своего бюджета, а также воспользуется займом. В результате реализации задумки жители Юдовки получат качественную услугу, отпадет необходимость в планируемой обязательной сертификации туалетов с выгребными ямами, проблема пересыхания колодцев тоже станет не актуальной. Ознакомиться с планом будущих магистралей водопровода и канализации можно у въезда в микрорайон, где установлен информационный щит.