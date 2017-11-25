Финансово защищенными не чувствуют себя 46% жителей Латвии, свидетельствует опрос SEB banka. Опрос проводился во всех странах Балтии. Наиболее финансово защищенными чувствуют себя жители Эстонии — 45% респондентов ответили, что довольны своим финансовым положением, учитывая доходы, расходы и долги.

В Литве удовлетворены финансовым положением 24% опрошенных, в Латвии — 22%. Финансово незащищенными чувствуют себя 46% жителей Латвии, 37% — Литвы и 27% — Эстонии.



66% жителей Латвии в случае потери основных доходов останутся вообще без средств к существованию, у 39% нет никаких накоплений, а 17% в случае потери работы накоплений хватит не больше чем на месяц.



48% жителей Латвии ответили, что средств у них достаточно для покупки еды и одежды, и они могут делать накопления, но не могут сразу позволить себе крупную покупку, например, холодильник или телевизор.



В течение года финансовое положение жителей Латвии немного улучшилось — уменьшилось число тех, чьих доходов хватает только на предметы первой необходимости (24%), и тех, кому не хватает даже на продукты.



Среди тех, кому не хватает денег даже на продукты, преобладают люди старше 64 лет, неработающие, люди с основным образованием и те, чей доход после уплаты налогов не превышает 260 евро. Примерно пятая часть ответили, что они могут себе позволить, например, телевизор, но на покупку автомашины, дачи или квартиры придется брать кредит. Только 1% опрошенных могут позволить себе все, что хотят.



В Литве меньше людей с высокими доходами (18%), а в Эстонии 46% ответили, что могут себе позволить все, кроме квартиры и машины.



Член правления "SEB banka" Арнис Шкапарс рассказал, что, несмотря на рост средней зарплаты во всех странах Балтии (в Латвии — на 8,7%), недовольство жителей выросло с 41% в прошлом до 46% в этом году.



По словам Шкапарса, более довольны своим финансовым положением люди от 16 до 24 лет и от 25 до 44 лет, с высшим образованием, работающие в общественном секторе, женщины, жители Рижского региона, Видземе и Земгале. Менее защищенными чувствуют себя мужчины, люди с основным и средним образованием, без работы, жители Латгале.



По мнению Шкапарса, печально, что почти у половины населения Балтии нет накоплений, и наиболее плачевна ситуация в Латвии, где накоплений не имеют 39% жителей.