24 ноября в эфире программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus - исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи городской думы Михаил Енбаев.
Опубликовано Alise Plus RADIO 24 ноября 2017 г.
Сегодня:Понедельник,
Именины:Lauris, Norberts, Григорий, Федора, Филипп
24 ноября в эфире программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus - исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи городской думы Михаил Енбаев.
Опубликовано Alise Plus RADIO 24 ноября 2017 г.
А вот на работу принимать никак нельзя.
А доверять можно и доверять до бесконечности.
Почему город несет такие затраты/более 100 тысяч в год/,спросить за результаы за более 10 лет ваш депортамент и не пытается.
Это все о волейбольном клубе эзерземе.
Люди освоили миллион,а достижений ноль.
В этом году три задачи
1.плей-оф балтийской лиги
2.финал кубка латвии
3.призовое место в латвии
1-2 уже мимо.
Ждем 3.
Если нет д.б.оргвыводы.
Смена тренерского штаба
Ждем
Просто похожи.