29 ноября, в среду, в 17:00 в Центре польской культуры (Варшавас 30) состоится традиционный польский праздник “Анджейки”. Это вечер гаданий, предсказаний и веселья в предрождественское время.

Корни праздника уходят в 16 век. Именно с того времени молодые парни и девушки гадали о любви, замужестве и женитьбе накануне Рождества, обращаясь к святому Анджею, и старались разными способами узнать о своем будущем. Это поcледний день перед рождеcтвенcким поcтом по католичеcкому календарю, когда можно и нужно веcелитьcя, гадать, пытаяcь узнать cвою судьбу.



Мероприятие откроет театрализованное представление c участием воспитанников театральной группы «Улыбающаяся радуга». Затем Вы сможете отправиться в волшебное путешествие по самому центру и посетить гадальные салоны. Также будет возможность поучаствовать в различных конкурсах и покружить в зажигательных танцах.



Будем Вам рады на праздновании Анджеек! Приходите! Будет весело!



Входные билеты можно приобрести в Центре польской культуры в день мероприятия.