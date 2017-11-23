Традиционно в ожидании Рождества, Даугавпилсский центр искусств им.Марка Ротко приглашает детей в творческие Рождественские мастерские.

Всего будет возможность принять участие в трех тематических мастерских:



29 ноября - Мастерская керамики, под руководсвом художницы Уны Гура.

8 декабря - Мастерская по изготовлению поздравительных открыток, под руководством художницы Байбы Приедите. (с 6 лет)

15 декабря - Мастерская по изготовлению Рождественских украшений, под руководством художницы Байбы Предите. (с 6 лет)



Продолжительность занятий - 2 часа, с 17 до 19 часов.



Ввиду того, что количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по электронной почте baiba.priedite@daugavpils.lv. Необходимо указать имя, фамилию, дату участия и название творческой мастерской. Подробная информация по телефону 65430273.



Стоимость участия: 2,50 евро.