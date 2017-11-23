Совет развития Латгальского региона планирования наградил лучших предпринимателей Латгалии.

Награждение прошло в 5 номинациях.



В номинации "Kрупнейший налогоплательщик Латгалии" награду получило предприятие AS “Latvijas Maiznieks”; Всего в 2016 году предприятие заплатила налогов в госбюджет на сумму 3 266 160 евро. На производстве в Даугавпилсе трудоустроено 250 человек.



“Крупнейшим работодателем” признано резекненское предприятие SEZ SIA “Verems”;



Самой лучшей «Социально ответственной компанией» в этом году признана фирма “IV Plus” из Краславы;



Предприятие SIA “Dubiki” из Даугавпилсского края получило награду в номинации «Крестьянин года»;



SIA “H &H” получило награду в номинации «Молодой предприниматель года».



Всего в этом году в конкурсе принимало учатие 21 предприятие, работающее в Латгалии в разных сферах бизнеса.