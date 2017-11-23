18 ноября в Даугавпилсском Олимпийском центре проходил 6-ой международный турнир Кубок Даугавпилса-2017 по женской вольной борьбе, посвящённый дню независимости Латвии.
Участие принимали команды из Литвы, Эстонии, Белоруссии и с латвийских городов. На ковёр выходило 152 спортсменки, из них 48 девочек из Даугавпилса, которые защищали честь не только нашего города, но и честь нашей страны. Самой юной участнице было всего лишь 4 года, самой старшей 18 лет.
Борьба была зрелищной и эмоциональной, каждая спортсменка хотела выиграть. Но побеждал сильнейший. У некоторых даугавпилсских девочек это были их первые соревнования, которые не испугались и выходили на ковёр с желанием победить, но не у всех хватало опыта, поэтому остались без медали. Но всё у них ещё впереди.
На турнире также выступали более опытные спортсменки, участницы, чемпионки, призёрки чемпионатов Европы и Мира по кадетам. Спортсменки были разделены на 2 возрастные категории: 1999-2003 год рождения и 2004 год рождения и младше.
Результаты даугавпилсских девочек-спортсменок из ДЮСШ и клуба "Victory-1":
1999-2003 год рождения:
46 кг
1- Екатерина Ермалёнок
3-Ирина Деделе
52кг
2-Сандра Фёдорова
63кг
1-Рамина Мамедова
2004 г. и младше:
15 кг
1-Виктория Шклярова (дочь Ирины Петровой)
2-Виктория Боровкова
20кг
1-Анастасия Яковлева
2-Таисия Фетисова
23кг
1-Милана Кадетова
2-Сандра Фелдмане
3-Мария Гайделе
26кг
2-Анастасия Петрова
3-Дарина Колодинская
30кг
1-Мария Соколова
2-Арианда Григорьева
38кг
2-Руслана Белоусова
42кг
1-Виктория Краста
55кг
2-Ника Страздиня
3-Елизавета Фетисова
58кг
1-Габриэла Курме
3-Кристина Белявская
+62кг
2-Мария Денисова
Были выбраны 3 спортсменки, которые были награждены специальным призом за лучшую технику: Анна Телегина (Литва), Виктория Вессо (Эстония), Элма Зейдлере (Латвия, Рига).
Спасибо родителям, болельщикам за то, что пришли и поддержали наших девчонок!
24 ноября 7 юных воспитанниц ДЮСШ поедут на свой следующий международный турнир в г. Лиепаю.
Борьба была зрелищной и эмоциональной, каждая спортсменка хотела выиграть. Но побеждал сильнейший. У некоторых даугавпилсских девочек это были их первые соревнования, которые не испугались и выходили на ковёр с желанием победить, но не у всех хватало опыта, поэтому остались без медали. Но всё у них ещё впереди.
На турнире также выступали более опытные спортсменки, участницы, чемпионки, призёрки чемпионатов Европы и Мира по кадетам. Спортсменки были разделены на 2 возрастные категории: 1999-2003 год рождения и 2004 год рождения и младше.
Результаты даугавпилсских девочек-спортсменок из ДЮСШ и клуба "Victory-1":
1999-2003 год рождения:
46 кг
1- Екатерина Ермалёнок
3-Ирина Деделе
52кг
2-Сандра Фёдорова
63кг
1-Рамина Мамедова
2004 г. и младше:
15 кг
1-Виктория Шклярова (дочь Ирины Петровой)
2-Виктория Боровкова
20кг
1-Анастасия Яковлева
2-Таисия Фетисова
23кг
1-Милана Кадетова
2-Сандра Фелдмане
3-Мария Гайделе
26кг
2-Анастасия Петрова
3-Дарина Колодинская
30кг
1-Мария Соколова
2-Арианда Григорьева
38кг
2-Руслана Белоусова
42кг
1-Виктория Краста
55кг
2-Ника Страздиня
3-Елизавета Фетисова
58кг
1-Габриэла Курме
3-Кристина Белявская
+62кг
2-Мария Денисова
Были выбраны 3 спортсменки, которые были награждены специальным призом за лучшую технику: Анна Телегина (Литва), Виктория Вессо (Эстония), Элма Зейдлере (Латвия, Рига).
Спасибо родителям, болельщикам за то, что пришли и поддержали наших девчонок!
24 ноября 7 юных воспитанниц ДЮСШ поедут на свой следующий международный турнир в г. Лиепаю.