24 ноября в Даугавпилсе, на ул. Крауяс, 2, открылся магазин нового концепта K Senukai.

Заместитель генерального директора АО Kesko Senukai Latvia Мариус Шукаускас рассказал:



- Я очень рад, что мы можем укрепить свои позиции в регионе, открыв новый магазин K Senukai в Даугавпилсе. Местный рынок достаточно велик для долгосрочного развития, и это большой плюс для всего региона. На предприятии приступили к работе более 50 новых сотрудников".



В управляемую Kesko Senukai розничную сеть входит 101 магазин в странах Балтии. Kesko Senukai переняло у скандинавского акционера Kesko Group управление сетью из восьми магазинов K-rauta в Латвии и восьми в Эстонии. Приступив к руководству K-rauta, Kesko Senukai планирует постепенно провести модернизацию всей сети. В странах Балтии предприятия работают под следующими названиями: Kesko Senukai Latvia в Латвии, Kesko Senukai Estonia - в Эстонии, Kesko Senukai Lithuania - в Литве.