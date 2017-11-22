По инициативе даугавпилсских предпринимателей в период с 10 по 20 декабря в нашем городе пройдёт первая Даугавпилсская ресторанная декада, посвященная латгальской кухне.
В акции примут участие 7 заведений, каждое из которых разработает своё меню, но под единым девизом.
Главная мотивация для проведения данного мероприятия — заинтересовать жителей традицией питаться не только дома, но и вне его, а также познакомить даугавпилчан с разнообразной кухней.
К слову, эта традиция для Латвии не нова. Устроители мероприятия уже начали готовить буклеты и плакаты, которые в ближайшее время распространят по городу.
Главная мотивация для проведения данного мероприятия — заинтересовать жителей традицией питаться не только дома, но и вне его, а также познакомить даугавпилчан с разнообразной кухней.
К слову, эта традиция для Латвии не нова. Устроители мероприятия уже начали готовить буклеты и плакаты, которые в ближайшее время распространят по городу.
А Алле: ну что-бы платили, надо раборать! Да не каждый день ходить в ресторан, но два раза в месяц легко можно позволить себе сходить с женой ! Неужели твой мужик такой нищеброд?
А Алле: ну что-бы платили, надо раборать! Да не каждый день ходить в ресторан, но два раза в месяц легко можно позволить себе сходить с женой ! Неужели твой мужик такой нищеброд?
Нищеброд- это тот, который не может свою подругу сводить в ресторан с приличной кухней, которые есть в Даугавпилсе! Но так, как ты только в столовках можешь позволить себе питаться и подругу свою кормить только в забегаловках, то о них, нищета, тебе не известно!
Нищеброд- это тот, который не может свою подругу сводить в ресторан с приличной кухней, которые есть в Даугавпилсе! Но так, как ты только в столовках можешь позволить себе питаться и подругу свою кормить только в забегаловках, то о них, нищета, тебе не известно!
Нищеброд- это тот, который не может свою подругу сводить в ресторан с приличной кухней, которые есть в Даугавпилсе! Но так, как ты только в столовках можешь позволить себе питаться и подругу свою кормить только в забегаловках, то о них, нищета, тебе не известно!
Это всё от неумеренного употребления суровой латгальской самогонки бывает.