Ввиду неявки обоих обвиняемых на заседание, Даугавпилсскому суду пришлось отложить рассмотрение уголовного дела, в котором родители издевались над своими шестью детьми. Одному из них в ходе избиения родители сломали ногу.

Рассмотрение дела назначено на 27 февраля 2018 года.



Напомним, что суду уже неоднократно приходилось откладывать рассмотрение данного дела. Дважды - в начале сентября и в середине августа - суд откладывался из-за болезни обвиняемых. До этого рассмотрение дела множество раз откладывалось из-за неявки обвиняемых в суд. Ввиду того, что обвиняемые "бегают" от суда, в их отношении был назначен принудительный привод в суд.



Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Крстина Сутугина, собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют о том, что родители жестоко обращались со своими малолетними детьми, применяли к ним насилие, причиняли физические и психические страдания.



В конце 2015 года мать шестерых детей сломала ногу своему ребенку, когда голодный малыш без разрешения взял бутылочку молока и кружку киселя. В присутствии других детей она избила его металлической кочергой по телу, причинив серьезные травмы. Побои мать пыталась скрыть.



В свою очередь отец детей приминял физическое насилие ко всем детям, избивая их деревянной палкой. Как сообщила Сутугина, мать не препятствовала действиям отца в отношении детей.