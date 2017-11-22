Сироты Даугавпилса по достижении совершеннолетия вынуждены дожидаться очереди на получение муниципальной квартиры. Время ожидания достигает от года до полутора лет. На сегодняшний день в очереди этого года на жилье в Даугавпилсе до сих пор стоят 22 сироты.

В качестве альтернативы самоуправление обязано предложить молодым людям полноценное квартирное пособие, чтобы те смогли арендовать жилье самостоятельно, однако такой альтернативы практически нет.



На этот факт обратил внимание даже омбудсмен Латвии Юрис Янсонс, усмотревший в происходящем прямое нарушение прав детей и Конституции страны. Тем не менее, проблемы с жильем для сирот наблюдаются не только в Даугавпилсе.



"Даугавпилсская ситуация характерна для всей Латвии", — признает депутат Даугавпилсской думы Марьяна Иванова-Евсеева.