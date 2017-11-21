Многие горожане помнят трагедию, которая произошла в феврале этого года на ул.Авеню в микрорайоне Новый Форштадт. Тогда в результате возгорания погибло два человека - мужчина задохнулся продуктами горения, а пытавшаяся спастись женщина, сорвалась с подоконника многоэтажного дома.

Последствия этого трагического происшествия бередят раны не только родственников, потерявших своих близких при пожаре, но и серьезно беспокоят соседей сгоревшей квартиры.



Как стало известно, собственник соседствующей квартиры обратился к депутату думы Михаилу Лавренову с жалобой на условия проживания. На данный момент сгоревшая квартира уже 9 месяцев стоит без окон. Ввиду того, что забитые фанерой оконные проемы пропускают холод, в соседней квартире со смежной стеной постоянно низкая температура, что становится причиной плесени и неудовлетворительных условий проживания семьи с маленьким ребенком.



В связи с тем, что квартира находится в частной собственности, ПЖКХ не имеет полномочий решить данный вопрос, поэтому жильцы обратились непосредственно к депутату. Вопрос был поднят на заседании Жилищного комитета.



Выяснилось, что квартира имеет на себе большой долг по ипотеке, которая вдвое превышает реальную стоимость квартиры. Скорее всего, после соблюдения всех формальностей с определением прав собственности на недвижимость, квартира будет выставлена на аукцион. Правда, бюократические формальности могут занять достаточно длительное время.



Учитывая данный факт, депутат Михаил Лавренов предложил руководству ПЖКХ вмешаться и решить проблему с продуваемыми оконными проемами, заменив фанеру на пенопласт и монтажную пену. Более того, депутат добавил, что в том случае, если данный вопрос нельзя будет решить за счет самоуправления, он готов оплатить работу из собственных средств.



Проект решения нашел отклик у всех депутатов единогласно. В свою очередь, предприятию жилищно-коммунального хозяйства поручено провести все необходимые действия для устранения возникшей проблемы.