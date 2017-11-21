Жители Даугавпилса и гости города, которые пришли на набережную реки Даугава в день празднования Провозглашения Независимости Латвии 18 ноября были разочарованы салютом. Обсуждения о том, что салют был "смазан" буквально заполонили соцсети.

На прошедшей в думе Даугавпилса пресс-конференции руководство города признало, что салют в этом году действительно не получился. Праздничный салют был похож на недоразуменее. Последние 59 секунд салюта залпы "полетели" в небо хаотично из-за сбоя в компьютере. Из-за этого с салютом получился казус и самая интересная задумка не была донесена до зрителей.



Руководитель Отдела культуры Даугавпилсской думы Элеонора Клещинская выразила сожаление по этому поводу, сказав, что за 14 лет проведения салютов в Даугавпилсе это был первый случай, когда салют в городе не удался.