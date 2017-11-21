С 1 января 2018 года в Латвии повысится уровень минимальной заработной платы с нынешних 380 евро до 430 евро. В связи с этим Даугавпилсская социальная служба прогнозирует рост количества малообеспеченных в нашем городе приблизительно на 40%. Об этом на прошедшей пресс-конференции в думе сообщила руководитель Социальной службы Даугавпилса Нонна Якубовская.

По данным на 1 октября 2017 года в Даугавпилсской социальной службе зарегистрировано 5496 малообеспеченных семей, в которых числится 7828 человек.



Если на сегодняшний день для присвоения статуса малообеспеченного лица уровень дохода не должен превышать 304 евро, то с 1 января 2018 года эта сумма повысится до 344 евро. На сегодняшний день вопрос о снижении уровня в 344 евро не рассматривается. В связи с этим в Социальной службе Даугавпилса ожидается увеличение клиентов - претендентов на статус малообеспеченного лица. По предварительным прогнозам это увеличение может составить около 40%.



Как пояснила руководитель Соцслужбы Нонна Якубовская, на сегодняшний день в рамках подготовки бюджета на 2018 год, специалисты Социальной службы готовят на рассмотрение цифры, которые дадут возможность депутатам обсудить вопрос положений, которые касаются статуса малообеспеченного лица в Даугавпилсе.