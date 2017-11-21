В редакцию портала "Наша" пришло письмо от жительницы Даугавпилса Алины, которая рассказывает свою историю печальной действительности. Приводим содержание письма полностью.

"В этом году мой сын закончил Университет, получил диплом. В отличие от всех своих однокурссников, он сразу не рассматривал возможность уехать из города, так как у нас в семье есть больная бабушка, и без помощи сына мне не справиться. Поэтому он сразу же после получения диплома начал искать постоянную работу здесь в городе. До этого он подрабатывал, подхалтуривал где удавалось.



Часто приходится слышать и читать в прессе, что в городе нет работы. Я хочу возразить - рабочие места есть. Действительно, в городе можно найти работу - лучше-хуже, но вакансии есть. Другой вопрос, что часть этих вакансий, если так можно сказать, "для своих". То есть даже когда ты приходишь на собеседование, с тобой общаются скорее из вежливости, давая понять, что за фразой "мы с вами свяжесмя", никакого звонка не последует.



Второе - это зарплата. Она просто ничтожна мала. В основном все предлагают минималку на первые три месяца - испытательный срок. Обязанностей навешивают вне первоначальных договоренностей столько, что убежать уже хочется в первый месяц.



Еще один вариант - минималка плюс процент. Но планку ставят такую, что достигнуть ее невозможно в принципе. В итоге - опять-таки минималка.



Заплатите с минималки все налоги, на руки остается 265 евро при полной занятости с 9 до 18 часов 5 дней в неделю.



Скажите, как может молодой парень прожить на 265 евро в месяц? И как в такой ситуации нашей молодежи не смотреть в сторону Риги и дальше? Как? Мне видится это как геноцид против своего же народа. Бизнесмены хотят зарабатывать, но ведь люди, которые на них работают тоже хотят как-то жить...



Так что проблема не только в работе. Для тех, кто решил остаться, проблема в первую очередь в зарплате. Цены в магазинах постоянно повышаются, тарифы тоже никто не планирует делать ниже, так что петля на шеях затягивается.



Я смотрю на своего сына и понимаю, что мне как матери нужно его отпустить, иначе весь его молодой энтузиазм и оптимизм в этом городе сойдет на нет. Мне очень жаль, что при всех разговорах, что город заботится о молодежи, ничего с этим вопросом не происходит. Наши дети как уезжали, так и продолжают уезжать. Они не хотят, они вынуждены. очень горько осознавать, что на стакан воды в старости мы сможем рассчитывать только если по скайпу..."