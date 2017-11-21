В течение последней недели читатели портала "Наша" участвовали в опросе "Как вы оцениваете Даугавпилс сегодня?".

Подавляющее число респондентов - 57% считают, что Даугавпилс более никогда не будет прежним. Городом, улицы которого были полны людей, имеющих работу, стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне. Городом, который вполне заслуженно за последние годы потерял звание промышленного центра Латвии. Городом, население которого было вдвое больше того, чем осталось в Даугавпилсе на сегодняшний день.



28% респондентов считают, что у города слабые перспективы на развитие. Это подтверждает и низкий интерес инвесторов в сторону развития бизнеса в нашем регионе.



12% принявших участие в опросе считают, что при грамотном руководстве у Даугавпилса все еще впереди.



Лишь 3% опрошенных считают Даугавпилс спокойным и комфортным для жизни городом.