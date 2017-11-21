В течение последней недели читатели портала "Наша" участвовали в опросе "Как вы оцениваете Даугавпилс сегодня?".
Подавляющее число респондентов - 57% считают, что Даугавпилс более никогда не будет прежним. Городом, улицы которого были полны людей, имеющих работу, стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне. Городом, который вполне заслуженно за последние годы потерял звание промышленного центра Латвии. Городом, население которого было вдвое больше того, чем осталось в Даугавпилсе на сегодняшний день.
28% респондентов считают, что у города слабые перспективы на развитие. Это подтверждает и низкий интерес инвесторов в сторону развития бизнеса в нашем регионе.
12% принявших участие в опросе считают, что при грамотном руководстве у Даугавпилса все еще впереди.
Лишь 3% опрошенных считают Даугавпилс спокойным и комфортным для жизни городом.
28% респондентов считают, что у города слабые перспективы на развитие. Это подтверждает и низкий интерес инвесторов в сторону развития бизнеса в нашем регионе.
12% принявших участие в опросе считают, что при грамотном руководстве у Даугавпилса все еще впереди.
Лишь 3% опрошенных считают Даугавпилс спокойным и комфортным для жизни городом.
Ja v eto verju
ТЕПЕРЬ НАЧАЛСЯ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ОТСЧËТ,ИЛИ ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИТ КАНДИДАТУРУ КАНЦЛЕРА (А БОЛЬШИНСТВО В НËМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРИСПОСОБЛЕНКУ МЕРКЕЛЬ),ИЛИ ПАРЛАМЕНТ ОТПРАВИТСЯ НА ПЕРЕВЫБОРЫ.
И В ЭТОТ ЖЕ САМЫЙ ДЕНЬ В ЭТОМ УЖЕ ФАКТИЧЕСКИ НАПОЛОВИНУ РАСПУЩЕННОМ БУНДЕСТАГЕ ВЫСТУПАЕТ БАНДЕРОВСКИЙ ХЛОПЧИК МЫКОЛА ДЕСЯТНИЧЕНКО.
КАЖДЫЙ РАЗ,КОГДА НЕМЦЫ СВЯЗЫВАЮТСЯ С БАНДЕРОВЦАМИ,ГАРАНТИРОВАННО НАСТУПАЕТ 'КАНЦЛЕР КАПУТ'.
В ПЕРВЫЙ РАЗ,КОГДА НЕМЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ МАРИОНЕТОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СКОРОПАДСКОГО (КАК ФАМИЛИЯ СООТВЕТСТВУЕТ),КОНЧИЛОСЬ ЭТО ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ПОРАЖЕНИЕМ ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ.
ВТОРОЙ РАЗ,КОГДА НЕМЦЫ СВЯЗАЛИСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ТЕРРОРИСТОМ-НАЦИОНАЛИСТОМ БАНДЕРОЙ,КОНЧИЛОСЬ ВСË САМОУБИЙСТВОМ ГИТЛЕРА И ПОРАЖЕНИЕМ ФАШИЗМА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ.
И ВОТ В ТРЕТИЙ РАЗ,КОГДА ГЕРМАНИЯ ПОДДЕРЖАЛА БАНДЕРОВСКИЙ ГОСПЕРЕВОРОТ НА УКРАИНЕ,КАНЦЛЕР МЕРКЕЛЬ СВЕТИТ ПЕРСПЕКТИВА БЛИЗКОЙ К БЕССЛАВНОЙ ОТСТАВКЕ.
МЕЖДУ ПРОЧИМ,КОГДА ПРЕДЫДУЩИЙ КАНЦЛЕР,ГЕРХАРД ШРËДЕР,НЕ СМОГ СОСТАВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО БОЛЬШИНСТВА,ОН СРАЗУ ЖЕ УШËЛ В ОТСТАВКУ,КАК С ПОСТА КАНЦЛЕРА,ТАК И С ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ПАРТИИ СДПГ.
НО ЭТО ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ,А КОРЫСТНАЯ ЛИЗОБЛЮДКА МЕРКЕЛЬ ДЕРЖИТСЯ ЗА КРЕСЛО,КАК НАРКОМАН ЗА ДОЗУ ГЕРОИНА.
12 триллионов - это ВВП всего Китая в 2017 году. (1 миллиард 300 миллионов человек населения. В Латвии 1 миллион 900 тыс человек)