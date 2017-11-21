Небольшая зарплата, дороговизна жизни, проблемы с поиском работы и определением своих детей в местную школу — это, как сообщает передача Ziņu TOP 10 телеканала LNT, лишь часть тех проблем, с которыми сталкиваются семьи, решившие после проведенных на чужбине лет вернуться в родную Латвию.

Передача приводит историю Кристины Ратниеце, которая спустя 7 лет жизни в Англии решила, что ее детям — четырехлетнему Ричарду и двухлетней Эмилии — лучше бы расти в латышской среде. Первая неделя после возвращения была восторгом, так как женщина вернулась домой и испытывала чувство принадлежности стране. Однако, признает Кристина, очень быстро наступили первые разочарования — например, безуспешные попытки найти работу.



«Пожив с недельку, я поняла, что в Латвии очень маленькие зарплаты — в том числе и размер минимальной. Я считаю, что «минималка» должна быть хотя бы 500 евро. Цены тут в магазинах такие же, как в Великобритании или даже выше. Подумайте сами — это же неразумно», — рассказала Ратниеце.



Женщина также отмечает, что план реэмиграции, на который Латвия в свое время выделяла средства, в действительности не работал. Местные работодатели не поддержали идею о видеособеседованиях с уехавшими латвийцами по Skype, поэтому, живя в Англии, нельзя было заранее подыскать себе работу в Латвии.



Передача приводит еще один пример — семью Закисов, которая вернулась в Талси из Англии, где они прожили шесть лет. Дайнис хотел сразу же открыть небольшую фирму, но передумал из-за нестабильной налоговой политики и постоянной смены требований к предпринимателям.



«Будучи в Англии, я чувствовал себя более стабильно, был более уверен в своем будущем, в том, что я смогу прокормить семью. А здесь я этого особо и не чувствую», -признался Дайнис. По его словам, для молодой семьи жизнь в Латвии слишком дорогая, поэтому памперсы, например, они по-прежнему покупают в Великобритании, так как «цены в Латвии слишком накручены». Однако возвращаться в Англию Закисы не планируют, так как все же видят перспективу жизни на родине.