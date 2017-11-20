Посмотрел намедни очередное внеочередное заседание Даугавпилсской Думы и пришёл в неописуемый восторг от уровня культуры наших избранников.

Высота интеллекта при ведении дискуссии просто зашкаливает: единственный и самый весомый аргумент в подтверждение своей позиции – это предложение оппоненту обратиться к врачу и проверить слух на предмет глухоты. Причём предложение было сделано гаденько и подло, с попыткой втянуть в разборки исполнительного директора г. И.Голдбергу. К чести последней она не стала принимать участие в этой помойке. А дальше круче – в ход пошли наркологи, проктологи… Радует одно: при такой трепетной заботе депутатов о здоровье друг друга врачи в этом городе в ближайшие четыре года с голода не умрут.



…Нет, это не заседание мудрых людей обременённых заботой о процветании города, это больше смахивает на блатные разборки лихих 90-х. Только тогда за „базар” отвечать надо было, а кто призовёт к ответу наш бомонд сейчас?! Г.Дубровин, наверное, в гробу ворочается: какой город строил он, и что строят его бездарные потомки.



Относительно оскорблённой г. Л.Янковской (это ей было предложено пройти медицинскую проверку), так мне её ни сколь не жаль. Ведь именно она является человеком, который запустил этого трёхглавого дракона над нашим городом. Именно она предоставила политическую платформу для сегодняшнего руководства. Правда, как и предыдущие трое выборов, её благополучно кинули. Видать учение академика Павлова на некоторых человеческих индивидов не распространяется- условные рефлексы (читай опыт) свойственны не всем особям, перед homos politikus наука бессильна!



Поразительно то, что действо это происходит не где-то там, в кулуарах, на заднем дворе Думы, а открыто, перед присутствующими, под камеры, на весь город. Невольно напрашивается вывод – плевать народные избранники на нас, уважаемые горожане, хотели, им глубоко безразлично как они будут выглядеть в глазах людей в ближайшие четыре года. Выборы прошли и выпендриваться больше не зачем, да и перед кем. Город, поздравляю тебя! Из почётного звания электорат ты благополучно перекочевал в звание плебей.



P.S. Наверное, многие из нас в дружеских беседах вопрошают: - и за что Даугавпилс не любят во всей Латвии? Так вот за всё это и не любят. Мы такую Думу выбрали, нам и нести сей тяжкий крест. Поэтому, к зеркалу, господа, к зер-ка-лу!!!



Как всегда с уважением, А.Алехнович