Вечером 18 ноября в честь 99-ой годовщины со Дня провозглашения независимости Латвии, на площади Единства собралось несколько сотен горожан.

Испортил праздник. Жители освистали Эйгима, мэр перед гимном

В момент, когда на сцену для произнесения торжественной речи поднялся мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, из толпы стали доноситься неодобрительные реплики и свист.Примечательно, что поздравление Эйгим читал по бумажке. Причем как на государственном языке, так и на своем родном русском.Под свист и гневные реплики, Рихард Эйгим автоматически зачитал написанный для него текст, и не добавив от себя ни слова, спешно удалился со сцены от людского гнева прямо перед исполнением гимна Латвии.Произошедшее на площади наглядно показывает общее настроение горожан, которое пропитано недовольством и недоверием мэру.Напомним, Рихард Эйгим занял кресло мэра после объединения в коалицию с непримиримым в предвыборный период врагом Янисом Лачплесисом, и вследствие свержения с должности мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша.