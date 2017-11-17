15 ноября в Даугавпилсское отделение Государственной полиции обратилась женщина, которая около 19:30 часов вечера была изнасилована, избита и ограблена неизвестным мужчиной. У жертвы был украден мобильный телефон и ювелирные украшения.

На место преступления сразу же выехали стражи порядка, которые начали поиск преступника.



В результате оперативных действий утром следующего дня подозреваемый был задержан. Им оказался мужчина 1975 года рождения. В момент задержания у мужчины была найдена большая часть похищенных вещей. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции, был многократно судим, в том числе за тяжкие преступления.



На данный момент продолжается расследование. В ближайшее время к задержанному будет применена мера пресечения в виде ареста. Если вина будет доказана, то ему грозит уголовная ответственность по 1 части 159 статьи УЗ, предусматривающей тюремное заключение от 4 до 10 лет.