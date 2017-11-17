Депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании, созванном по инициативе депутатов "Согласия", проанализировали вопросы задержек самоуправления в освоении еврофондов на общую сумму 30 894 567 евро.
Рассматривая вопросы о проблемах финансирования Даугавпилсской региональной больницы, необходимости пересмотра критериев государственной поддержки проектов по утеплению школ и детских садов и возможности получения дополнительного финансирования в проектах по строительству нового путепровода, школы Саулес и целого ряда учебных заведений города, коалиционные депутаты, в том числе, мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс (СЗК) и депутат городской думы Янис Лачплесис (Единство/Латгальская партия) воздержались, тем самым не поддержав данную инициативу.
Как на заседании рассказал экс-мэр Андрей Элксниньш (Согласие), ещё 22 мая и 28 июля этого года Даугавпилсская городская дума получила замечания от Министерства финансов о том, что необходимо увеличить интенсивность освоения средств еврофондов. Тем временем на 18 октября Даугавпилс поднялся на первое место в Латвии по задержкам в освоении еврофондов.
"Нас беспокоит, что мэр города Рихард Эйгимс (СЗК) ничего не делает на уровне правительства и профильных министерств для улучшения сложившейся ситуации. В проекте по развити промзоны в Крыжах нет гарантий от Латвийской железной дороги о строительстве железнодорожной ветки за 2 миллиона евро, не ясно достигнем ли мы заявленных результатов в проекте по подключению к центральному водоснабжению на Юдовке, под вопросом утверждение проекта на строительство дамбы для избежания затоплений", - рассказал Элксниньш.
"Городская дума уже отказалась от таких ранее заявленных проектов как реновация 28-го детского садика, приведения в порядок детско-юношеского центра "Яуниба", Польской гимназии. Мы потеряли возможность заявиться на прямую дотацию государства на ремонт транзитных улиц города, ДРБ заканчивает год с огромными убытками, и нет никакой ясности, кто их будет компенсировать. В бюджете государства на эти нужды средства не предусмотрены. Нам важно, чтобы город развивался. Смотреть, как он тонет с некомпетентными руководителями, мы не собираемся", - подытожил А. Элксниньш.
Депутаты городской думы Ингуна Кокина и Рейнис Йокстс поблагодарили депутатов за заботу о руководимых ими учреждениях, и заверили, что обязанность как чиновников думы и мэра города - обеспечить защиту интересов города и решение сложившихся проблем.
Как на заседании рассказал экс-мэр Андрей Элксниньш (Согласие), ещё 22 мая и 28 июля этого года Даугавпилсская городская дума получила замечания от Министерства финансов о том, что необходимо увеличить интенсивность освоения средств еврофондов. Тем временем на 18 октября Даугавпилс поднялся на первое место в Латвии по задержкам в освоении еврофондов.
"Нас беспокоит, что мэр города Рихард Эйгимс (СЗК) ничего не делает на уровне правительства и профильных министерств для улучшения сложившейся ситуации. В проекте по развити промзоны в Крыжах нет гарантий от Латвийской железной дороги о строительстве железнодорожной ветки за 2 миллиона евро, не ясно достигнем ли мы заявленных результатов в проекте по подключению к центральному водоснабжению на Юдовке, под вопросом утверждение проекта на строительство дамбы для избежания затоплений", - рассказал Элксниньш.
"Городская дума уже отказалась от таких ранее заявленных проектов как реновация 28-го детского садика, приведения в порядок детско-юношеского центра "Яуниба", Польской гимназии. Мы потеряли возможность заявиться на прямую дотацию государства на ремонт транзитных улиц города, ДРБ заканчивает год с огромными убытками, и нет никакой ясности, кто их будет компенсировать. В бюджете государства на эти нужды средства не предусмотрены. Нам важно, чтобы город развивался. Смотреть, как он тонет с некомпетентными руководителями, мы не собираемся", - подытожил А. Элксниньш.
Депутаты городской думы Ингуна Кокина и Рейнис Йокстс поблагодарили депутатов за заботу о руководимых ими учреждениях, и заверили, что обязанность как чиновников думы и мэра города - обеспечить защиту интересов города и решение сложившихся проблем.
Вот только не понимаю.. у всех у них есть семьи, родственники, друзья .. неужели им реально наплевать и на них и на город, сами ведь в нем живут тоже.
Свои интересы они уже решили,а на город и жителей им наплевать. Главное мечту осуществить- болото облагородить и гостинницу успеть себе отстроить...
Жена Эйгима на весь корпус университета во время выборов стоя в очереди не стеснялась рассказывать всей толпе как она по санаториям ездит лечится и отдыхать... Пора может и о людях подумать, а то скоро самой себе маски придется делать, а не по заграничным санаториям. Интересно, куда в этот раз она поедет востанавливатся....
Ни дел, ни реакции правоохранителей, кароче ВСЕ В ДОЛЕ !
Молодцы, блядь !
Ведь это вы даугавпилсчане, жители славного городишки Двинска, табуном валили голосить за тех, кто сейчас сидит в нашей городской думе и откровенно обкрадывая вас - ещё и издевается.
Может быть так вам и надо?
В следующий раз, когда повалите голосить, - поумнее будете, поразбочивее, что-ли.
в том, что прос..али 30 евро миллионов
крайним сделали Прелатовса ?
А у того сдали нервы,
и он обратился с просьбой о необходимости проведения медицинских проверок депутатов ?