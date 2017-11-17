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Инта Вайводе в программе "Диалог с городом"
(1)
17.11.2017 12:05 | Автор: nasha.lv
Фото: пресс-фото
17 ноября в эфире радио Alise Plus гость программы "Диалог с городом" - врач, советница мэра по вопросам здравоохранения - Инта Вайводе.
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Комментарии
(0-10/1)
anna
17.11.2017 15:13
4
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Molodec! Inta Romanovna-kak vsegda pozitivnaja i ochenj horoshij chelovek.
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