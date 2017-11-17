Вопрос о необходимости возведения памятника к 100-летию Латвии в Даугавпилсе обсуждается уже долгое время.

После того как выяснилось, что у общественных организаций на дорогостоящий проект денег нет, в процесс включилась Даугавпилсская дума.



На комитете по развитию, а следом и на финансовом комитете депутаты городской думы поддержали проект по возведению памятника по эскизу Ивара Майлитиса «Saules kalnā». Объект будет состоять из сотни вертикальных элементов, оснащенных LED-лампочками.



Ориентировочная стоимость проекта – 589 тысяч евро. Средства на возведение памятника будут предусмотрены в бюджете города на следующий год, при этом также будет организован сбор пожертвований. Предположительно, памятник Saules kalnā появится в городе уже в следующем году.