Несмотря на солидные штрафы и другие наказания, предусмотренные для нетрезвых водителей, людей, решивших в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль, в Латгалии меньше не становится.

Правительство в сотрудничестве с полицией и Дирекцией безопасности дорожного движения принимает новые и новые меры, чтобы пьяных за рулем транспортных средств на дорогах страны стало меньше. Штрафы за последние несколько лет были значительно увеличены, предусмотрено лишение водительских прав на различный срок, разработаны рекламные кампании, специальные симуляторы, чтобы продемонстрировать наглядно, как выпивший водитель ощущает себя за рулем.



Однако все эти меры так и не достигли должного результата. Более того, в этом году в Латгальском регионе число людей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, заметно возросло. Согласно статистике, за девять месяцев 2017 года в Латгалии был остановлен 921 пьяный водитель. По словам старшего специалиста Латгальского регионального управления полиции Ксении Беловой, за тот же период прошлого года показатель был ниже — 906.



«Причем это абсолютно разное количество промилле: от менее чем 1 промилле до такого огромного количества, как 4,38. Буквально пару месяцев назад водитель, мужчина 1972 года, в Резекненском крае, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть 4,38 промилле, въехал на полосу встречного движения, врезался в другой автомобиль, и в этом автомобиле было три пострадавших».



Наказание зависит от того, сколько промилле было констатировано у водителя. Так, если доза превышает 0,5 промилле, но не более 1 промилле, штраф составит от 430 евро до 640. Если констатировано от 1,5 промилле и больше, штраф увеличивается до 1200 евро, а также предусмотрен арест до 10 суток и лишение водительских прав на срок до 4 лет.



Но далеко не всегда полицейским удается вовремя остановить нарушителя. Очень часто пьяные водители становятся виновниками серьезных ДТП, в которых получают травмы либо гибнут другие участники дорожного движения.



«В любом случае, если дорожно-транспортное происшествие повлекло за собой то, что пострадали люди физически, то в любом случае это всегда повлекает за собой уголовную ответственность. И, естественно, если водитель был пьяным за рулем, особенно, если у него не было прав, то есть они были отняты до этого или не были получены в указанном законом путем, то, естественно, что это уже уголовная ответственность, и наказание уже будет более серьезное, чем денежный штраф», - говорит Белова.



Более того, можно получить и реальный тюремный срок. В этом случае меру наказания будет определять суд в зависимости от степени тяжести совершенного преступления.



Стоит напомнить также о том, что штрафы грозят и тем водителям, которые сажают за руль детей или не имеющих прав знакомых, наклеивают на авто знак «Учебная» и якобы обучают вождению.



Полицейские призывают окружающих не быть безразличными к такого рода правонарушениям. Если вы видите, что пьяный садится за руль, либо же человек в состоянии алкогольного опьянения уже управляет транспортным средством – сообщайте об этих нарушениях в полицию на телефон доверия 65403399 или позвонив в дежурную часть – 65403302. Таким образом вы можете спасти много невинных жизней.