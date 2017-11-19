5 декабря в Даугавпилсе пройдет награждение волонтеров. Мероприятие проводится в целях популяризации движения добровольцев в обществе.

Всего Департамент спорта и молодежи зафиксировал в Даугавпилсе в этом году 188 волонтера в возрасте от 13 лет, которые активно участвовали в помощи при организации городских мероприятий.



В рамках мероприятия будут отмечены самые активные волонтеры, которые безвозмездно жертвуют своим временем и энергией на благо города.