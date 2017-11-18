Сегодня, 18 ноября, жители Даугавпилса и гости города приглашаются на праздничный салют по поводу Дня Независимости Латвии.

Красочные залпы взмоют в небо в 21:15. Напоминаем, что в целях безопасности салют пройдет на набережной реки Даугава.