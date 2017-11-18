Сегодня, 18 ноября, жители Даугавпилса и гости города приглашаются на праздничный салют по поводу Дня Независимости Латвии.
Красочные залпы взмоют в небо в 21:15. Напоминаем, что в целях безопасности салют пройдет на набережной реки Даугава.
Сегодня:Воскресенье,
Именины:Betija, Elizabete, Liza, Līze, Клавдия, Александра, Павел
На весь день.
Живу в Канаде 15 лет, родом из Даугавпилса.
С родными порядок. Надоел этот латвийский беспредел.
Это даже не беспредел, а издевательство над народом.
Прекращаю просто читать ЛЮБЫЕ новости из когда- то родной страны с самым высоким интеллектуальным уровнем среди бывших союзных республик.
Извините, накипело.
Тикайте, хлопцы и не ввязывайтесь в интернет- базары с проплаченными троллями.
Вы их не победите- они печатают быстрей, чем вы думаете.
На весь день.
Живу в Канаде 15 лет, родом из Даугавпилса.
С родными порядок. Надоел этот латвийский беспредел.
Это даже не беспредел, а издевательство над народом.
Прекращаю просто читать ЛЮБЫЕ новости из когда- то родной страны с самым высоким интеллектуальным уровнем среди бывших союзных республик.
Извините, накипело.
Тикайте, хлопцы и не ввязывайтесь в интернет- базары с проплаченными троллями.
Вы их не победите- они печатают быстрей, чем вы думаете.
ЩИ СОРРИ РАШИСТАН С 2018 ГОДА ДОБЛАЛСЯ ДО ЦЕЛЫХ 135 ЕУР!
Вы их не победите- они печатают быстрей, чем вы думаете.///
Вспомни говно - вот и оно.
Вы их не победите- они печатают быстрей, чем вы думаете.///
Вспомни говно - вот и оно.