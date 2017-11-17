Четвертый год подряд в Даугавпилсе реализуется программа грантов "Импульс". В этом году победителями стали 10 человек, чьи идеи бизнеса показались отборочной комиссии наиболее интересными и жизнеспособными.

15 ноября в клубе Chucha-Chacha прошло награждение победителей. Каждый из них получил сумму на развитие бизнеса не более 7 тысяч евро.



Идеи, которые получили поддержку в рамках программы "Импульс" весьма разнообразны - это и бюджетная гостиница - хостел, где цена кроватного места будет составлять всего 10 евро, и "умный стол-трансформер", за которым можно одновременно занять сразу до 20 детей, и фитнес-клуб для женщин, и многое другое.



Реализовать свои идеи и освоить полученные деньги молодые предприниматели должны в течение года.