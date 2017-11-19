На последнем заседании Социального комитета городской думы депутаты рассмотрели вопрос об увеличении пособия детям, проживающим с опекунами.

В частности изменения в обязывающих правилах предполагают увеличить размер пособия на приобретение учебных принадлежностей. Если поправки будут приняты, сумма для воспитанников детского сада составит 25 евро (на ребенка) вместо 22; для учеников 1-го класса - 50 евро вместо 43; для учащихся основной школы (за исключением 1-го класса), средней школы, а также профессионального образовательного учреждения - 35 евро вместо 29.



Как сообщили в самоуправлении, под присмотром опекунов на данный момент в нашем городе находится 202 ребенка.



При этом стоит отметить, что фактически поправки коснуться очень узкой категории опекунов, т.к. к сожалению, большинство из них имеют статус, и на данное пособие они претендовать не могут.



Всего лишь 4 ребенка из 202 проживают в опекунских семьях, не имеющих статус малообеспеченной.



“Складывается очень плохая ситуация. Получается, что фактически, опекунские семьи живут в условиях, возможно даже хуже, чем приемные. Пособие опекунов - ниже, к тому же, если они статусники - нет и доходов. Часто таким деткам требуется разного рода реабилитация, а если у опекуна нет средств на лечение, он его соответственно и не проводит…”, - неравнодушно отмечает депутат Марьяна Иванова-Евсеева.



“На одного ребенка, который находится в опекунской семье, выплачивается 114 евро в месяц, в свою очередь приемная семья получает за ребенка 300 евро в месяц (+ 50 евро доплата именно даугавпилсским семьям)”, - добавляет депутат.

Напомним, что в августе, по инициативе партии Согласие были расширены социальные гарантии и увеличены пособия для приемных семей, в том числе, и на покупку школьной формы. Тогда же депутаты просили уравнять в правах и опекунов, чтобы на ребенка-сироту они могли получать такое же пособие, как и на детей в приемных семьях.



Окончательное решение о повышении пособий будет принято на заседании думы.