В большинстве своем эмигранты, которые покинули Латвию, прочно обосновались на месте жительства за границей, но многие из них могут вернуться на родину, когда достигнут пенсионного возраста, такое мнение в рамках своего выступления на ежегодном отраслевом форуме Baltic Real Estate Leaders Forum (BREL) высказал профессор эконометрии Латвийского университета Михаил Хазан.

По его словам, примерно 30% латвийских эмигрантов заявили, что они могут рассматривать возможность возвращения в Латвию при выходе на пенсию. «Это желание на самом деле означает дополнительную возможность для тех, кто занимается недвижимостью, - сказал Хазан. – Эти люди неохотно продают свою недвижимость в Латвии, они предпочитают придержать ее, чтобы потом вернуться сюда с хорошей пенсией». Возможно, тогда они смогут улучшить свои жилищные условия, возможно, они захотят поселиться в хороших домах престарелых либо получать уход на дому. В любом случае, это будет важный сегмент населения Латвии, предположил Хазан.



Число вернувшихся в Латвию составляет примерно 25% от числа уехавших из нее в этом же году, сказал он.



Потенциал для будущей эмиграции в Латвии все еще большой, хотя число желающих уехать из страны немного снизилось в 2016 году, подчеркнул Хазан. В 2014-2015 годах число респондентов в работоспособном возрасте, кто определенно хочет уехать из страны, составляло 20%, в 2016 году таких желающих, согласно опросам, стало 15%. При этом, по словам экономиста, среди жителей в возрасте 18-34 лет, у кого в семье есть ребенок до 18 лет, 5,4 процентных пункта тех, кто собирается покинуть Латвию, что означает потерю демографического потенциала.



Демографическая ситуация в Латвии драматическая, но улучшить ее все же может помочь иммиграция из-за рубежа, считает экономист.



Миграция и иммиграция также могут помочь заткнуть «дырки» на рынке труда, отметил он, указав, что в Литве и Латвии, в Польше и Румынии в иммиграции доминирующее количество занимают именно реэмигранты, в то время как во многих других странах ЕС в иммиграции доминируют приехавшие в эти государства иностранцы. В Эстонии этот показатель складывается 50 на 50: эмигранты и приехавшие иностранцы.



Количество эмигрирующих из Латвии жителей постепенно снижается, однако оно все еще выше докризисного уровня, сказал Хазан. Согласно официальной статистике, в 2010 году из Латвии выехали немногим больше 50 тыс. жителей, при этом приблизительно 32 тысячи переехали в Великобританию, в 2013 году страну покинули около 33 тысяч человек, а в 2016 году – чуть меньше 25 тысяч. Первое место по эмиграции для латвийцев занимает Великобритания, однако все большую роль играет Германия.



В Литве поток эмигрантов также остается ниже докризисного уровня с тенденцией к росту. При этом число возвращающихся в страну составляет от 25 до 40% от потока уехавших, а приток иностранных иммигрантов в Литву остается на низком уровне. В 2010 году из страны выехало почти 70 тыс. человек, в 2011 году этот показатель слегка превысил отметку в 70 тыс. человек, в 2013 – 56 тыс., а в 2016 – приблизительно 54 тыс., что на несколько тысяч превышает уровень 2015 года. Первое место по популярности среди литовских эмигрантов также занимает Великобритания, затем – Германия.



В Эстонии поток эмигрантов уменьшается, но все еще немного превышает докризисный уровень. В 2015-2016 годах приток реэмигрантов составлял равное количество с эмигрантами – в сравнении с 30% в предыдущие годы. В то же время приток иностранцев (в основном из России и Украины) в страну позитивный и показывает рост впервые с 2000 года. В 2010 году из Эстонии эмигрировали примерно 11 тыс. человек, самое большое количество эмигрантов пришлось на 2012 год – приблизительно 13 тыс. человек, а в 2016 году этот показатель опустился до приблизительно 9 тыс. человек. На первом месте среди стран, куда уезжают эстонцы – страны Скандинавии.



Страны Балтии должны считаться с изменениями в демографической и иммиграционной ситуации, подчеркивает профессор. Балтия должна вести более умную иммиграционную политику, привлекать трудовую миграцию и зарубежных студентов, а также обеспечить систему поддержки для реэмигрантов и разработать демографические стимулы, чтобы повысить рождаемость, отметил Михаил Хазан.