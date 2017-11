Даугавпилсский бар Artilērijas pagrabi и ресторан Artilērijas restorāns уже давно получили репутацию самых латышский заведений в самом «русском» городе Латвии. В рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны» владелец бара Андрей Файбушевич рассказал о сложностях и перспективах развития города, предпринимательства, привлечении туристов, процессе ухода от «традиций Homo Soveticus», а также объяснил свою «политику отказа от русского языка» и принципы воспитания даугавпилсской публики.

- Позволю себе начать интервью с банальнейшего вопроса - сложно ли вести предпринимательскую деятельность в Даугавпилсе?



- Думаю, ни один человек не скажет, что в Даугавпилсе, и в Латвии в целом легко. Но каждый это понимает по-своему. Здесь контекст важнее самого ответа. Раньше было много мифов и слухов, о том, что в бизнесе самое сложное - начать. На самом деле это не так - начать бизнес легко, намного сложнее - удержаться. Кроме того, все зависит и от сферы бизнеса. В сфере развлечений, гостеприимства, общественного питания, мы пропорционально зависим от платежеспособности населения и количества людей.



- А есть ли какие-либо особенности ведения бизнеса именно в Даугавпилсе?



- Есть. Здесь нужно говорить об истории города, структуре жителей и особенностях ее образования - к сожалению, даугавпилсская культура использования услуг отличается.



- Как именно?



- Здесь не развита барная культура. Люди неохотно идут куда-то, неохотно тратят деньги. Один из главных принципов - найти что-либо по наиболее низкой цене. Горожане не готовы тратить деньги на качественные продукты. Конечно, понемногу привычки даугавпилчан меняются. Например, «возвращенцы», те, кто приезжают в Даугавпилс из-за границы тратят деньги охотней, приводят к нам своих знакомых. Эти люди становятся для нас основным источником доходов. Намного сложнее с людьми среднего и более старшего возраста.



- То есть, Вы заметили тенденцию, что когда-то уехавшие из города люди постепенно возвращаются на родину?



- На этот вопрос сложно ответить однозначно. Среди моих знакомых есть достаточное количество тех, кто вернулся и говорит: «Я никогда больше не уеду». Но сказать, что такие настроения доминируют, конечно, нельзя. Если допустить, что вернулись 20% уехавших - это уже очень хороший показатель. Важно понимать, что не все уезжают или возвращаются из-за экономических причин. Примерно для 30% намного важнее психологические аспекты. Например, многие уехавшие в Ригу, говорят, что главный плюс столицы - возможность провести свободное время. Мы хотим сделать, чтобы такая возможность была и у жителей Даугавпилса!



- Наверняка, по количеству гостей Вашего ресторана и клуба можно понять, что происходит с населением города... Какова средняя проходимость ресторана?



- Это зависит от сезона, разумеется. Летом это может быть 20-100 человек в рабочие дни, и 50-250 посетителей в выходные.



- Для Даугавпилса это весьма неплохие показатели!



- Не смотрите на максимальное количество посетителей - такая проходимость у нас во время мероприятий и концертов, которые проходят на площади. Есть и более грустные дни.



- А какой средний чек? Сколько жители Даугавпилса готовы потратить, отправляясь вечером в места общепита?



- Средний чек - от 4 до 6 евро. Но это, наверное, даже очень оптимистичный показатель. Многие стараются потратить еще меньше.



- При таких исходных ресторанному бизнесу в Даугавпилсе достаточно сложно выжить...



- Да, нелегко, но есть и другие нюансы - во-первых, у нас достаточно странная структура фиксированных расходов - цены на недвижимость можно охарактеризовать русским словом, которое заканчивается на «ц». Если приехать в крепость, то на практике можно увидеть, сколько там помещений, в которых можно что-то делать, а они просто простаивают. И здесь возникает вопрос - чего ждут владельцы помещений? Ждут, пока развалятся? Или они думают, что снова наступят «жирные годы»? Помещение, в котором находится наш ресторан, - государственная недвижимость. Но мы все равно платим, на мой взгляд, нереальную сумму.



- Сколько?



- Здесь мы платим 3 евро 70 центов плюс НДС за квадратный метр, плюс коммунальные. Выходит, что только для того, чтобы здесь находиться, нам ежемесячно надо ежемесячно «выбирать из оборота» 700 евро. Стоимость аренды квадратного метра в подвале составляет 2 евро 70 центов без НДС. И это несмотря на то, что мы постоянно вкладываем деньги, что-то улучшаем. В подвале вся канализация должна уходить наверх, вентиляция должна постоянно работать, иначе она будет портиться.



- Есть ли у местных предпринимателей возможность получить какие-либо средства, дотации от Даугавпилсской думы?



- Да, в нашем городе есть программа грантов «Импульс».



- Вы принимали в ней участие?



- Нет, когда мы открылись, «Импульса» еще не было. Но мой компаньон, которому также принадлежит другой бизнес, участвовал в конкурсе и получил деньги по этой программе. «Импульс» - хорошая вещь, но это не концептуальная программа. «Импульс» работает по типу акции - какие-то концептуальные вещи были бы для города намного полезней. Например, вопросы, связанные с недвижимостью.



- Эта программа работает по принципу Altum? (финансирование в виде грантов для реализации бизнес-планов с целью продвижения создания и развития социальных предприятий - прим.ред.)



- Вот Altum как раз концептуальная программа, а «Импульс» - просто дотация. Поддержка осуществляется лишь какое-то время, непродолжительный срок.



- Какие еще, на Ваш взгляд - как предпринимателя и просто жителя города, наиболее актуальные проблемы Даугавпилсе?



- Политика самоуправления и провинциальный менталитет. Можно сказать, что горожане «сами себе стреляют в ноги». Провинциальный, «совковый» менталитет, конечно, не у всех горожан, но у большей части точно. Если мы обратимся к истории, увидим - после Второй мировой войны в Даугавпилсе из 60 тыс. осталось меньше 20 тыс. жителей. За 20 лет это число выросло до 80 тыс. - произошла замена населения. Конечно, при таком раскладе традиции поляков, евреев и представителей других национальностей, которые проживали в Даугавпилсе, были заменены традициями Homo Soveticus. Homo Soveticus не верят фактам. Они верят экстрасенсам, они заряжают воду. У них нет критического мышления - большая часть населения верит фейковым новостям, слухам, домыслам. Этими людьми очень легко манипулировать. Конечно, постепенно все меняется в лучшую, позитивную сторону, но происходит это достаточно медленно.



- А что, по вашему, может поспособствовать ускорению этого процесса?



- Главное, над чем должно работать самоуправление - сделать так, чтобы у людей было чувство, что их слышат. Должна быть команда компьютерщиков, которые сидят и пишут реальные истории о городе. Постепенно эта идея начинает доходить до Туристического информационного центра. Мы с ними дискутировали по данному вопросу. Надо понимать, что Даугавпилс никогда не сможет конкурировать с Пизанской башней или Парижем, куда приезжают миллионы экскурсантов. Забудьте! Но реальные истории о Даугавпилсе им надо писать каждый день. Они должны найти поводы и объяснить доступным языком, почему людям необходимо сюда приехать. Они должны публиковать жизненные истории 8 часов в день, а не полгода готовиться к какой-то непонятной конференции, на которой конкурировать с другими городами просто нет шансов! Тоже самое должна делать и Даугавпилсская дума - им нужно общаться с жителями. Людям нравится, что их слышат, к ним прислушиваются, что они являются неотъемлемой частью города.



Приведу конкретный пример - проходит обсуждение проекта, например, строительство велодорожки или зоны отдыха. Горожан призывают высказать свое мнение. Идея супер, а вот исполнение - через «ж»! Чтобы его открыть, вам нужно авторизоваться с помощью электронной подписи. Ну come on! Проще застрелиться, чем выразить своё мнение!



Я не знаю, кто разрабатывал домашнюю страницу Даугавпилсской думы, но это треш - там нельзя авторизоваться ни с помощью Facebook, ни с помощью других социальных сетей. В Лиепае же как-то эту проблему решили! Там можно залогиниться даже с помощью Twitter. В Латвии есть и другие позитивные примеры - тот же e-csdd, или страница СГД - сегодня можно очень быстро и удобно подготовить налоговую декларацию. Вот это я понимаю - 21 век!



- Встретившись в Вами, не могу не затронуть языковой вопрос. В этом смысле Ваш бар является уникальным. Всё дело в «языковой политике» - принципиальном отказе общаться с клиентами на русском языке. Об этом даже писал Daily Telegraph.



- Я уточню - мы не используем русский язык в случае, если на нем говорит местный. Потому что, не надо выпендриваться, ты знаешь, что такое alus! После 25 лет ты знаешь, что такое alus, не п**ди!



- Ваша политика интересна тем, что такой подход практикуется именно в Даугавпилсе - «самом русском» городе в Латвии, ведь среди населения Даугавпилса всего 18% латышей.



- Уже 19%! Скоро будет 20! Если бы такую политику ввели в баре, находящемся в Лимбажи или Цесисе, это было бы смешно, просто потому, что там и так все говорят по-латышски! Подобные идеи имеет смысл реализовывать только в условно «русских» городах.



- Не потеряли ли Вы часть клиентов из-за того, что персонал заведения не говорит по-русски?



- Потеряли, какая-то часть горожан не приходят к нам из принципа. Скажу честно, если бы это был мой основной бизнес, который меня кормил, я бы так никогда не сделал. Но, принимая во внимание, что это моё хобби, я могу так делать. Моя мысль такова - нам надо воспитывать нашу публику, а не позволять нашей публике воспитывать нас. Людей, для которых наша языковая политика является проблемой, с каждым годом становится все меньше.



- Свою идею такой языковой политики Вы откуда-то позаимствовали?



- Нет, всё это я придумал сам. В Латвии есть такая проблема - молодые люди, которые приезжают в столицу из глубинки, действительно не знают русского языка. Не потому, что они не хотят, они просто его не знают! Ну откуда парень из Руйиены может знать русский? Но при этом он может хорошо знать английский, французский или даже шведский. И вот этот парень не может найти работу, потому что все как ненормальные требуют русский! Хотя он не так уж и нужен - все молодые люди уже давно знают латышский. Это своего рода протест - я хочу доказать, в Латвии может успешно работать бизнес без маниакальных требований о знании русского языка! У меня нет никаких антипатий - мой отец русский, мне даже нравится иногда поговорить по-русски, но мне не нравится, что незнание негосударственного языка позиционируется как что-то критическое.



- Среди журналов, которые представлены в Вашем заведении, лишь серьёзные, аналитические издания, такие как Sestdiena, Ir, но нет ни одного развлекательного. Это Ваш личный выбор?



- Как я уже говорил - мы хотим воспитывать нашу публику. Я не считаю, что каждый бизнес должен идти на поводу у толпы.



- Как ещё Вы воспитываете свою публику?



- Воспитываем выбором музыки, которая звучит в нашем клубе Artilērijas pagrabi. У нас проходят различные выступления, перформансы. В Риге такие места называют «хипстерскими» - это проявляется и в отношении, и в том, что здесь нет зацикленности на какой-то «совковости».



- Каким Вы видите Даугавпилс в 2030 году?



- В городе будет бизнес, связанный с мотоциклами. Кроме того, у нас будет мощная IT сфера. Уже сейчас у нас начинает зарождаться сфера co-working (рабочее пространство, где любой желающий может арендовать постоянное или временное место для работы - прим.ред.). Технологии продолжат развиваться, у нас будет много фрилансеров, которых достаточно уже сейчас. Думаю, к 2030 году у нас появится больше туристических объектов - я надеюсь, что в Крепости появятся «ключевые места» - там будет построен филиал Мотор-музея, будет гостиница, очень хочу чтобы туда переехал наш клуб и ресторан. Надеюсь, что в 2030 году в Даугавпилс будет нормальная «политика недвижимости» - молодые люди, которые будут готовы что-либо делать в родном городе, смогут получить нормальные места, где этим заниматься. У Даугавы построят променад. Если говорить о структуре жителей, думаю, она изменится в позитивную сторону - будет больше молодежи, часть уехавших вернется назад, число латышей, проживающих в Даугавпилсе, увеличится до 30%. Надеюсь, к этому году будет единая система образования, что «оправится» Даугавпилсский университет - его «не сожрут» большие высшие учебные заведения.