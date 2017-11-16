Живущим в Британии гражданам ЛР придется просить разрешения остаться на острове.

Как сообщили в посольстве Великобритании в Латвии, живущим в Великобритании латвийцам предстоит подать заявление властям на получение «статуса поселенца». Посольство ссылается на информацию, предоставленную британским департаментом по выходу из ЕС.



Просто и удобно?



Британские власти, похоже, придумали, что им делать с миллионами переселенцев из стран Евросоюза, из–за которых островитяне, по сути, и проголосовали за выход из ЕС. Понаехавших заставят проходить процедуру получения вида на жительство, отсеивая неугодных, которых попросят из страны удалиться.



Получение «статуса поселенца» обещают сделать «простым» и «удобным».



С правом на обжалование



«Планируется, что в большинстве случаев заявления будут одобрены», — сообщает департамент. Кто рискует попасть в меньшинство — пока не говорится. Намекают лишь, что домой отправят тех, кто был не в ладах с законом. «Заявители будут обязаны сообщить о любых судимостях; кроме того, их личности будут проверены по базе данных системы безопасности Великобритании. Это является разумной мерой по предотвращению нахождения в стране лиц, совершивших тяжкие преступления».



Лондон также указывает, что «из–за незначительного несоблюдения формальностей лицам, подавшим заявление на получение статуса в Великобритании после выхода страны из ЕС, не будет отказано в рассмотрении заявления».

Кроме того, в случае если статус не будет выдан, граждане ЕС смогут подать апелляцию, то есть обжаловать решение.



Даунинг–стрит обещает



А вот что еще обещают британские власти:



* У граждан ЕС будет достаточно времени, чтобы подать заявление на получение статуса поселенца в течение двухлетнего периода после выхода страны из ЕС.



* Будет сокращено количество документов, которые заявителям надлежит собрать; работники, рассматривающие заявления, смогут связаться с заявителями для решения второстепенных вопросов.



* Стоимость подачи заявления не превысит стоимости получения британского паспорта.



* Решения будут приниматься исключительно на основании критериев, установленных Соглашением о выходе из ЕС, без предусматривания других причин для отказа в рассмотрении заявления.



* Будет введена цифровая, усовершенствованная, простая и удобная в использовании система подачи заявлений.



* От граждан ЕС не будет требоваться наличие полного страхования на случай болезни или сдача отпечатков пальцев.



* К лицам, уже имеющим разрешение на постоянное проживание в стране, будет применена более простая и низкозатратная процедура.