В Даугавпилсе запущена новая версия туристического портала www.visitdaugavpils.lv.

На нем на латышском, русском и английском языках можно узнать о возможностях отдыха в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.



Портал приобрёл новый современный дизайн, а также предоставляет подробную информацию о туристических объектах, местах проживания и питания, возможности активного отдыха, информацию про бани, SPA предложения, мероприятия, новости и туристические маршруты.



Также потенциальным туристам предоставлена возможность выбрать не только уже заранее составленные маршруты, но и самим планировать и моделировать туристические маршруты, находить самые популярные туристические объекты и идеи дня увлекательных путешествий, а также следить за новостями и актуальной информацией о мероприятиях



На портале располагается интерактивная карта и разработана мобильная версия.



Кроме того пользователи портала могут наблюдать за происходящем на даугавпилсской площади Единства в on-line режиме, рассматривать фотографии и видео в галерее панорам 360°, а также связаться с сотрудниками даугавпилсского туристического информационного центра в чате и задать интересующие их вопросы.



Целевая аудитория портала — это туристы, потенциальные путешественники и местные жители. При создании контента портала акцент делается на регулярном обновлении новостей и текущих событий, чтобы посетители всегда были в курсе актуальных туристических событий в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.



В будущем планируется, что информация на веб-сайте будет доступна также на литовском и немецком языках.