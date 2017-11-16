В настоящее время, точно также, как и во все времена, для большинства людей деньги являются острым, если не сказать больным вопросом. Только небольшое количество людей может позволить себе все, что хотелось бы иметь.





Здоровье



Ни в коем случае нельзя пренебрегать своим здоровьем, несмотря на то, что медицинские услуги и лекарства, в наши дни недешевые. Когда человек болен и испытывает дискомфорт, о нормальной жизни речи даже быть не может. Если ваши доходы низкие, а проблемы со здоровьем дают о себе знать, нельзя на это не обращать внимание, нужно искать способы обратиться за помощью к врачу. Если участковый врач вас не устраивает, его можно сменить. Не нужно стесняться говорить врачу о том, что у вас не хватает денег на дорогостоящие лекарства. У большинства медицинских препаратов есть более дешевые аналоги; просите, чтобы врач выписывал их. Таким образом вы сможете продолжить лечение, несмотря на то, что в данный момент испытываете финансовые затруднения.



Еда



Если испытываете финансовые затруднения, то экономить на еде можно, даже нужно. Но не нужно доводить себя до крайностей. Роскошные рестораны, изысканная еда – это редкость, а вот полуфабрикаты и фастфуды, которые часто являются нашими буднями, хорошо «бьют» по нашему кошельку. Они нам обойдутся на много дороже чем еда, приготовленная дома. Если в добавок вспомним еще и о том, что такая еда является вредной для нашего организма, и нам рано или поздно придется обратится к врачу, то не сложно догадаться, какие последствия нас ждут. Покупайте простые продукты, готовьте их дома, и вы сбережете не только здоровье, но и бюджет.



Обувь



Одежду можно покупать в недорогих магазинах, на распродажах, по объявлениям, то есть, экономить на одежде вполне реально. Но вот на обуви этого делать не стоит. Во-первых, плохая обувь портит здоровье больше всего, во-вторых, общий вид человека плохая обувь тоже портит больше всего. Поэтому, если у вас есть деньги на одну качественную вещь, то остановите свой выбор на хорошей паре обуви. Все стилисты это признают единогласно.



Рабочие инструменты



Также, нельзя экономить на вещах, которые потенциально должны приносить вам деньги. Например, если вы программист, то вам необходим мощный компьютер, если менеджер – то машина, если у вас сидячая работа, то у вас должен быть качественный стол и стул, иначе проблемы, которые у вас начнутся со здоровьем, обойдутся вам на много дороже. Но это не означает, что нужно покупать «навороченные товары», вот на них как раз можно и сэкономить; необходимо, чтобы вещь была удобная и подходила по всем стандартам.



Ремонт вещей



Бывают случаи, когда купить новую вещь дешевле, чем отремонтировать старую. Происходят они тогда, когда небольшая поломка долго игнорировалась и превратилась в более серьезную поломку. Такие случаи хорошо демонстрируют, что скупой платит дважды. Лучше потратьте небольшие деньги на своевременный ремонт сломавшейся вещи.



Отдых



Не все могут позволить себе поездку в Италию, Испанию или хотя бы в











Занимайте ответственно, оценив свои возможности вернуть кредит! Каждый этот вопрос решает как умеет: ограничивает себя во всем, копит на конкретную цель, берет кредиты ( www.zaim247.com ). Ради достижения некоторых целей (новый автомобиль, обучение детей, и.т.п.) сэкономить на повседневных удовольствиях совсем не грех. Тем более, если четко понимаем, что потребительское общество нам навязывает совершенно не нужные траты, например, последние новинки техники, дорогостоящую брендовую одежду, брендовую обувь, парфюмерию, автомашины, и.т.д. Но есть вещи, на которых экономить нельзя, потому что, попытавшись сэкономить, можно потерять больше чем выиграть. И так, на чем экономить нельзя?Ни в коем случае нельзя пренебрегать своим здоровьем, несмотря на то, что медицинские услуги и лекарства, в наши дни недешевые. Когда человек болен и испытывает дискомфорт, о нормальной жизни речи даже быть не может. Если ваши доходы низкие, а проблемы со здоровьем дают о себе знать, нельзя на это не обращать внимание, нужно искать способы обратиться за помощью к врачу. Если участковый врач вас не устраивает, его можно сменить. Не нужно стесняться говорить врачу о том, что у вас не хватает денег на дорогостоящие лекарства. У большинства медицинских препаратов есть более дешевые аналоги; просите, чтобы врач выписывал их. Таким образом вы сможете продолжить лечение, несмотря на то, что в данный момент испытываете финансовые затруднения.Если испытываете финансовые затруднения, то экономить на еде можно, даже нужно. Но не нужно доводить себя до крайностей. Роскошные рестораны, изысканная еда – это редкость, а вот полуфабрикаты и фастфуды, которые часто являются нашими буднями, хорошо «бьют» по нашему кошельку. Они нам обойдутся на много дороже чем еда, приготовленная дома. Если в добавок вспомним еще и о том, что такая еда является вредной для нашего организма, и нам рано или поздно придется обратится к врачу, то не сложно догадаться, какие последствия нас ждут. Покупайте простые продукты, готовьте их дома, и вы сбережете не только здоровье, но и бюджет.Одежду можно покупать в недорогих магазинах, на распродажах, по объявлениям, то есть, экономить на одежде вполне реально. Но вот на обуви этого делать не стоит. Во-первых, плохая обувь портит здоровье больше всего, во-вторых, общий вид человека плохая обувь тоже портит больше всего. Поэтому, если у вас есть деньги на одну качественную вещь, то остановите свой выбор на хорошей паре обуви. Все стилисты это признают единогласно.Также, нельзя экономить на вещах, которые потенциально должны приносить вам деньги. Например, если вы программист, то вам необходим мощный компьютер, если менеджер – то машина, если у вас сидячая работа, то у вас должен быть качественный стол и стул, иначе проблемы, которые у вас начнутся со здоровьем, обойдутся вам на много дороже. Но это не означает, что нужно покупать «навороченные товары», вот на них как раз можно и сэкономить; необходимо, чтобы вещь была удобная и подходила по всем стандартам.Бывают случаи, когда купить новую вещь дешевле, чем отремонтировать старую. Происходят они тогда, когда небольшая поломка долго игнорировалась и превратилась в более серьезную поломку. Такие случаи хорошо демонстрируют, что скупой платит дважды. Лучше потратьте небольшие деньги на своевременный ремонт сломавшейся вещи.Не все могут позволить себе поездку в Италию, Испанию или хотя бы в Казахстан или Азербайджан, но речь сейчас не об этом, а о том, что нельзя экономить на выходных днях или отпуске ради дополнительной работы. Накопившееся усталость не позволит вам работать продуктивно, кроме того, она часто перерастает в серьезные болезни. Поэтому, одна или две недели отпуска хорошо повлияют на эффективность работы. Кроме того, долгое отсутствие отпуска может привести к профессиональному выгоранию. В таких случаях многие в отчаяние увольняются и теряют хорошее рабочее место только потому, что не сумели вовремя отдохнуть. Хорошо отдохнуть можно везде – в лесу, у речки, на даче, в недорогом доме отдыха, но только не в четырех стенах собственной квартиры. Смена обстановки необходима для того, чтобы вас перестали беспокоить беспокойные мысли и накопившиеся проблемы.Занимайте ответственно, оценив свои возможности вернуть кредит!