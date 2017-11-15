1 декабря в расписание движения городского общественного транспорта вносятся изменения. Об этом сообщает предприятие "Daugavpils Satiksme".

- На три месяца будет введен дополнительный экспериментальный рейс автобусного маршрута №12, курсирующий в Крыжи. С автостанции он будет отправляться в 05:35, а из Крыжей – в 6:00.



- Также на три месяца будет внесено изменение в расписание этого автобусного маршрута: вместо 07:15 он будет отправляться из Крыжей в 07:10. Изменения будут касаться и маршрута – автобус будет заезжать к Даугавпилсской региональной больнице и Логопедической школе-интернату.



- Автобус Nr.5, курсирующий по маршруту Автовокзал — Межциемс — Крепость — Автовокзал впредь не будет заезжать на Новый Форштадт в 12:29, 13:29 и 14:29.



- Меняется также и расписание маршрута "первого" трамвая: