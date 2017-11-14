В ночь с 13 на 14 ноября был ограблен Даугавпилсский приют для животных на ул.Пиекрастес.

Злоумышленники, проникнув на территорию, разбили окно и проникли внутрь здания. Преступники похитили стеклянную коробку с пожертвованиями, но, вероятно, перелезая через забор, емкость разбилась. Собрав только купюры, злоумышленники с места преступления скрылись.



Даугавпилсский приют для животных является структурным подразделением муниципального предприятия Labiekārtošana-D, поэтому руководство предприятия незамедлительно обратилось в полицию.