Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии!

От всего сердца поздравляю вас с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики.

В этот знаменательный для латвийского государства день хотелось бы пожелать всем жителям Латвии стабильности, благополучия и процветания. Российская Федерация и Латвийская Республика – страны, которым предначертано добрососедство, всестороннее развитие контактов, дальнейшая совместная работа на благо народов наших государств.

С самыми искренними поздравлениями,Генеральный консул России Андрей Владимиров