Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии!
От всего сердца поздравляю вас с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики.
В этот знаменательный для латвийского государства день хотелось бы пожелать всем жителям Латвии стабильности, благополучия и процветания. Российская Федерация и Латвийская Республика – страны, которым предначертано добрососедство, всестороннее развитие контактов, дальнейшая совместная работа на благо народов наших государств.
С самыми искренними поздравлениями,
Генеральный консул России Андрей Владимиров
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