Тенденция того, что проблемы и мнения наиболее громко высказываются на кухнях, в Даугавпилсе вырисовывается очень явно. Своим недовольством жители города наиболее активно делятся между собой. В то же время когда возникает необходимость высказать свое мнение публично, а также выразить свою гражданскую позицию, пассивность даугавпилчан, так сказать, на лицо.

Касается это практически всех вопросов. От недовольства политической ситуацией, до защиты своих прав. Недавние акции, проводимые в городе, наглядно показывают, что даугавпилчане очень неохотно принимают в них участие, полагаясь, что проблема обязательно решится, но как-то сама собой.



Так, например, в городе очень активно обсуждается вопрос перевода образования на государственный язык. Даугавпилс, как самый русский город Латвии, более других попадает под удар. В то же время, несмотря на «кулуарное» недовольство, наши жители очень неактивны в возможностях этот вопрос решить более мягко.



Портал общественных инициатив Manabalss.lv подвел итоги сбора подписей за сохранение в Латвии билингвального образования. Выяснилось, что наибольшую поддержку инициатива получила у жителей Риги — 76%. Жители Даугавпилса в акции по сбору подписей были крайне неактивны. Всего 4% даугавпилчан подписались за сохранение билингвального образования.



Вывода напрашивается два — или все в городе поддерживают идею перевести язык обучения в русских школах Даугавпилса на госязык, или просто-напросто пассивны и не верят в возможность влияния на решения властей.

Напомним, Шадурскис объявил о плане в 2020/2021 учебном году перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык.