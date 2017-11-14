Тенденция того, что проблемы и мнения наиболее громко высказываются на кухнях, в Даугавпилсе вырисовывается очень явно. Своим недовольством жители города наиболее активно делятся между собой. В то же время когда возникает необходимость высказать свое мнение публично, а также выразить свою гражданскую позицию, пассивность даугавпилчан, так сказать, на лицо.
Касается это практически всех вопросов. От недовольства политической ситуацией, до защиты своих прав. Недавние акции, проводимые в городе, наглядно показывают, что даугавпилчане очень неохотно принимают в них участие, полагаясь, что проблема обязательно решится, но как-то сама собой.
Так, например, в городе очень активно обсуждается вопрос перевода образования на государственный язык. Даугавпилс, как самый русский город Латвии, более других попадает под удар. В то же время, несмотря на «кулуарное» недовольство, наши жители очень неактивны в возможностях этот вопрос решить более мягко.
Портал общественных инициатив Manabalss.lv подвел итоги сбора подписей за сохранение в Латвии билингвального образования. Выяснилось, что наибольшую поддержку инициатива получила у жителей Риги — 76%. Жители Даугавпилса в акции по сбору подписей были крайне неактивны. Всего 4% даугавпилчан подписались за сохранение билингвального образования.
Вывода напрашивается два — или все в городе поддерживают идею перевести язык обучения в русских школах Даугавпилса на госязык, или просто-напросто пассивны и не верят в возможность влияния на решения властей.
Напомним, Шадурскис объявил о плане в 2020/2021 учебном году перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык.
Так, например, в городе очень активно обсуждается вопрос перевода образования на государственный язык. Даугавпилс, как самый русский город Латвии, более других попадает под удар. В то же время, несмотря на «кулуарное» недовольство, наши жители очень неактивны в возможностях этот вопрос решить более мягко.
Портал общественных инициатив Manabalss.lv подвел итоги сбора подписей за сохранение в Латвии билингвального образования. Выяснилось, что наибольшую поддержку инициатива получила у жителей Риги — 76%. Жители Даугавпилса в акции по сбору подписей были крайне неактивны. Всего 4% даугавпилчан подписались за сохранение билингвального образования.
Вывода напрашивается два — или все в городе поддерживают идею перевести язык обучения в русских школах Даугавпилса на госязык, или просто-напросто пассивны и не верят в возможность влияния на решения властей.
Напомним, Шадурскис объявил о плане в 2020/2021 учебном году перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык.
РОССИЯ ЖЕ РЕШИЛА УСКОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС И ПОМОЧЬ СВОИМ РУСОФОБСКИМ ГАВКАЮЩИМ СОСЕДЯМ И ПЕРВАЯ РАЗОРВËТ КОЛЬЦО БРЭЛЛ С ПРИБАЛТИКОЙ.НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИДËТ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕСКОЛЬКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПЕРЕДАЧ,В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ СТРОЯТ НОВЫЕ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,А В БЕЛОРУССИИ ВЕДУТ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ОСТРОВЕЦКОЙ АЭС.
ПРОЕБАЛТЫ ТАКОГО РОДА 'ПОМОЩИ' ОТ РОССИИ НЕ ОЖИДАЛИ.ВЕДЬ СВОË ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ БРЭЛЛ ОНИ НАЗЫВАЛИ НЕ ИНАЧЕ КАК РАЗРЫВОМ С 'ОККУПАЦИОННЫМ ПРОШЛЫМ' И БОЛЕЕ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ С ЗАПАДОМ.УЙТИ С ВЫСОКО ПОДНЯТЫМ ХВОСТОМ ПРИБАЛТИЙСКИМ БОЛОНКАМ УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ БРЭЛЛ И ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕТИ С ИХ ДАЛЕКО НЕ ДЕШËВЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ,ПРИБАЛТИКЕ НУЖНЫ СРЕДСТВА,КОТОРЫЕ ОНИ КАК ВСЕГДА НАДЕЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ У ЕС.ПРОЕКТ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО В 500 МЛН.ЕВРО.
ПРИ ЭТОМ НА ПРИБАЛТИЙСКОМ УЧАСТКЕ РАБОТЫ НУЖНО БУДЕТ МЕНЯТЬ ВСЮ ТОПОЛОГИЮ ЭЛЕКТРОСЕТИ,ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ НАСТРОЕНА НА ПОСТАВКУ ЭНЕРГИИ С ВОСТОКА НА ЗАПАД.
ОДНАКО БЮДЖЕТ ЕС ПОСЛЕ БРЕКСИТА СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТСЯ,ФИНАНСОВЫЕ ЕВРОПОБЛАЖКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ СТРАНЫ-ДОНОРЫ НАМЕРЕНЫ МАСШТАБНО УРЕЗАТЬ,СТРУКТУРНЫЕ ФОНДЫ ПОСЛЕ 2020 ГОДА ВООБЩЕ ПОД УГРОЗОЙ ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ.
СЕЙЧАС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИДËТ ИЗ РОССИИ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ЭСТОНИИ,ПРОКАТЫВАЕТСЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИКИ И УХОДИТ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ,ЧАСТИЧНО В БЕЛОРУССИЮ.
ЕСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В ЭСТОНИЮ БУДЕТ ПРИХОДИТЬ СО СТОРОНЫ ФИНЛЯНДИИ ЧЕРЕЗ МОРСКИЕ КАБЕЛИ,В ЛИТВУ-ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ КАБЕЛЬ ИЗ ШВЕЦИИ И ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ИЗ ПОЛЬШИ,ЭТО ЗНАЧИТ,ЧТО НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛИ,НЕ ТОЛЬКО СМОНТИРОВАТЬ ВСТАВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА,НО ЕЩË И ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ,ПОТОМУ ЧТО СЕЙЧАС ТОЧКИ ВХОДА И ВЫХОДА НАХОДЯТСЯ В НОВЫХ МЕСТАХ.ЭТО ЗНАЧИТ,ЧТО ПОД КАЖДУЮ ЛЭП НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВЫКУПАТЬ КУСОЧКИ ТЕРРИТОРИИ У ЧАСТНИКОВ.
СИСТЕМА ВСТАВОК ПОСТОЯННОГО ТОКА БУДЕТ СТОИТЬ ОКОЛО 3 МЛРД.ЕВРО.ВО СКОЛЬКО ЕЩË ОБОЙДËТСЯ НОВАЯ СИСТЕМА ЛЭП?КРОМЕ ТОГО,НУЖНО ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ,ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ УЗЛЫ.
ВОЗНИКАЕТ РЕЗОННЫЙ ВОПРОС-КТО ДАСТ НИЩИМ ПРИБАЛТАМ,КОТОРЫЕ НАПРОЧЬ УГРОБИЛИ СВОИ ЭКОНОМИКИ,НА ЭТОТ ПАФОСНЫЙ ДЕБИЛИЗМ ДЕНЬГИ?И КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИБАЛТИКА,КОТОРАЯ СКОРО ЛИШИТСЯ ЕВРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ИМЕЮЩАЯ ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ ПЕРЕД СТРУКТУРАМИ ЕС,СОБИРАЕТСЯ ОТРАБАТЫВАТЬ ТАКИЕ СЕРЬËЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ?НЕФТИ И ГАЗА ЗДЕСЬ НЕТ И НЕ БУДЕТ,ВИДИМО КАК И НАСЕЛЕНИЯ С ТАКИМ ДЕБИЛЬНЫМ МАРИОНЕТОЧНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.