26 ноября в 18.00 во Дворце культуры ВЭФ состоится необычный и очень красивый благотворительный концерт для всей семьи.

Концерт проводят музыканты Tamara Music Studio с друзьями, чтобы порадовать рижан и собрать подарки для традиционного рождественского праздника, который они затем проведут в социальном центре Калкуны в Даугавпилсе.



В этом социальном центре живут дети, подростки и молодые люди в возрасте от месяца до 28 лет. Помощь, самая разная, им нужна постоянно. Поэтому вместо билета на рижский концерт организаторы просят приносить подарки – одежду, обувь, игрушки, вещи для младенцев, сладости, рождественские сувениры, украшения для праздника. Все это отвезут детям в Калкуны 23 декабря.



Особые гости на сцене: Виктор Земгалс, Мик Дукурс, Алекс Силверс , The Rigans, Павел Фомкин, Эдвард Гриезе, OZO, Тамара Рутковска и другие музыканты.