Государственная трудовая инспекция выступила с сообщением в соцсетях, напомнив жителям страны о дополнительных выходных днях, которые намечаются в стране в связи с ноябрьскими праздниками.

17 ноября сокращённый рабочий день. А 18, 19 и 20 ноября выходные дни. Закон "О праздничных и памятных днях" гласит, если 18 ноября выпадает на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день является выходным. Поэтому 20 ноября в этом году мы будем отдыхать. Дополнительный выходной день отражается также на трудовых отношениях. Для государственных и муниципальных организаций действуют свои правила, которые не всегда обязательно распространяются на частный бизнес. Тем не менее, как пояснила руководитель Консультативного центра Отдела трудовых отношений Государственной трудовой инспекции Зайга Строде, 20 ноября — выходной день для всех вне зависимости от места работы — в системе госуправления или частном секторе.