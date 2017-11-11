Более десятка людей ежегодно в Даугавпилсе хоронят за счет самоуправления на так называемом кладбище для безродных. У большинства из них есть родственники, но из-за нехватки денег или по другим причинам они отказываются оплачивать похороны почивших родственников. Люди, чья личность хоть и известна, после смерти оказываются в могилках под одинаковыми скромными табличками, сообщает Латгальская студия Latvijas radio. Но есть и те, кого не удается опознать.

Могилы безродных – участок кладбища в Даугавпилсе, где хоронят невостребованные тела. Более десятка покойных даугавпилчан ежегодно хоронят здесь за счет самоуправления. Однако у большинства из них есть родственники. Часто бывает, что родственники обнаруживаются поздно или сразу обращаются в социальную службу с просьбой похоронить человека за счет самоуправления, рассказывает старший специалист похоронных услуг муниципального предприятия Labiekārtošana-D Елена Гриневич.«Они долго находятся в морге. Морг тоже не резиновый, и тогда морг обращается в комбинат бытовых услуг с просьбой, что есть неопознанный человек, и его останки надо захоронить. В этом году был случай захоронения новорожденного ребенка. Родители отказались хоронить».Основная причина отказа – отсутствие денег. Иногда история приобретает продолжение, объясняет Елена Гриневич:«Был случай, перезахоронения в прошлом году, когда неизвестную женщину не опознали и похоронили, а потом родственники перезахоранивали. Получилось, так, что родственники были из района и попали родственники в морг позже, чем произошло захоронение. В марте хоронили, как безродного, а летом они перезахоранивали».Летом похороны обходятся самоуправлению в 205 евро, зимой на 15 евро дороже. Участок безродного кладбища расположен на холме. В гору тянутся земляные холмики с табличками – имя, фамилия, годы жизни и сбоку номер свидетельства о смерти. В прошлом году было похоронено 4 человека, которых так и не идентифицировали.«Им всё равно документ выдается – свидетельство о смерти. Просто нет имени и фамилии, мы пишем – неопознанная женщина или мужчина, и номер свидетельства о смерти».Стандартный земельный участок на коммунальных кладбищах для захоронения - площадью 3 на 3 метра. На безродном кладбище он в два раза меньше. Большинство земляных холмиков поросли травой, но есть несколько могил, на которых стоят памятники и оградка.Некоторые родственники, не имея средств на перезахоронение, ухаживают за последним пристанищем, как могут. На многих могилах лежат искусственные цветы, но это - дело рук небезразличных горожан, объясняет исполняющий обязанности руководителя предприятия Labiekārtošana-D Мечислав Трусковский.«Наш город отличается тем, что у нас развит культ кладбищ, и люди у нас добрые и хорошие, поэтому проходят мимо… Допустим, если у людей есть возможность поменять цветы – новые, более свежие. Они видят, но не идут выбрасывать эти старые цветы, и они видят, что на этом захоронении нет цветов, они понимают, что это безродные. Они принесли и поставили».Часть захороненных на кладбище для безродных проходит через руки полиции. В работе группы розыска Латгальского управления государственной полиции наблюдается определенная сезонность, рассказывает инспектор Юрий:«У нас сложный период, когда сезон, то есть начинается весна. Бывают у нас люди, пропавшие без вести, а потом они находятся в разных местах – в Двине всплывают, в озерах, на поле где-нибудь, и, как говорится, без документов».У группы есть выработанные процедуры, по которым они определяют личность. Это можно сделать в течение часа или недели. В отдельных случаях за неделю. Иногда приходится прибегать к анализу ДНК. В этом году было найдено 19 неопознанных тел, в прошлом 28, продолжает Юрий:«За 2017 год у нас всё хорошо. Ну, как хорошо - все опознаны. Никого неопознанных нет. За 2016 год остался один неопознанный человек. Найдена была в период весеннего половодья. В довольно плохом состоянии, и человека было тяжело опознать».Большинство таких эпизодов не имеют криминального происхождения – это или переохлаждение, или самоубийство. После идентификации личности работа полиции завершается. Дальше работают мотивы родственных взаимоотношений.